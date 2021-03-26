正論：民間動保意識高　冷血漁署反道行

印度聖雄甘地說過，一個地方是否文明，端視乎其對待動物的態度。在香港，民間保護動物意識日益高漲，與此同時，虐待動物案件同樣此起彼伏，究其原因，同官僚態度有莫大關係。除了律政司動輒放生虐待動物狂徒引發「破窗效應」，漁護署冷血不仁、帶頭虐畜更是難辭其咎。繼「緊箍咒」虐牛醜聞後，該署再獻「新猷」，轄下的動物管理中心計劃不再接收被棄養動物，任由動物流浪街頭自生自滅，進一步將香港推向不文明的深淵。

漁護署近日向動物保護組織諮詢意見，指署方轄下的動物管理中心擬不再接收被主人棄養的動物，職員亦不會再上門接收動物，更自吹一直致力提升香港動物福利，但被主人棄養的動物為署方工作帶來重大挑戰，並以近兩年接收逾1,200隻被遺棄動物、當中只有極少數被領回說事，言下之意即是「長貧難顧」，棄養動物的責任在於主人而非署方，該署不欲繼續孭起這個包袱。

無可否認，主人三分鐘熱度過後便棄養動物，這樣的行為必須譴責，然而這是否如漁護署所說，署方一點責任也沒有呢？答案顯然是否定的。正如動保組織批評，港府口口聲聲修訂《防止殘酷對待動物條例》，引入「謹慎責任」，增加及提高棄養、不當照顧及虐待動物等罰則，惟光說不練，數年下來都是只聞樓梯響。正正因為當局對保護動物毫不上心，法例天殘地缺，致令棄養者及虐畜者有恃無恐，否則小動物又何至於要寄漁護署籬下，飽受冷眼到頭來性命不保？

說性命不保絕無誇張。漁護署的動物管理中心雖有接收被棄養動物並提供領養服務，惟「幸運兒」只佔極少數，絕大多數落到該署手中的動物皆難逃一死。根據規定，漁護署接收動物後會觀察不少於4天，由獸醫診斷是否健康及性情溫馴，不適合領養便會被人道毀滅。問題是，小動物被主人遺棄本已極盡悽慘，來到陌生環境更難展現溫馴一面，結果被斷定為不適合領養者佔了絕大多數。根據該署及愛協紀錄，過去10年間，兩間機構合共人道毀滅逾10萬隻動物，不是人間悲劇是甚麼？

有人一矢中的，直指絕大部分動物既然只會在動物管理中心短暫停留便遭殺掉，需要漁護署照顧的動物數量非常有限，那又何來署方所謂的「接收棄養動物為署方工作帶來重大挑戰」？這擺明是卸責之詞。說來實在可悲，港產官僚薪高糧準，納稅人待他們不薄，偏偏這些廢官膠官不是盡心盡力服務市民，而是將全盤心思放在如何鑽空子、如何卸責不作為、如何既有糧出又不用做事，堪稱香港之恥，市民怒斥廢官膠官「食糞」，顯然不是偏激之言。試想想，連漁護署都帶頭關上大門，這些被人棄養的動物最終只能流落街頭，不是被車撞死，就是慘遭狂徒辣手摧殘，生在香港，真是做貓做狗做牛也慘情！

尤其是港府管治無能，港人哀莫大於心死，移民潮再次湧現，同時帶來棄養寵物問題。漁護署麻木不仁，官僚毫無愛心，這些無依無靠的小動物，難道最終都要一刀切人道毀滅眼不見為淨嗎？相信任何稍有良知的人，都不可能同意這樣的方案。有見及此，東方報業集團提出「貓狗善終園」藍圖，建議由政府撥地接收流浪貓狗以至牛隻，提供生養死葬一條龍服務，所佔地方可大可小，只需選新界偏遠荒廢土地加建簡單設施先作試驗即可，所費不多之餘，又可體現人類文明和大愛，最重要是能令流浪動物絕迹街頭及野外，確保安全，何樂而不為？連立法會議員都讚好並納入議程討論，證明東方悲天憫人之議切中時弊，有麝自然香。

無奈漁護署冷血深入骨髓，官僚連接獲300多宗投訴的西貢牛「531」緊箍咒事件都無動於衷，拒絕拆除引致牛隻不適的追蹤頸圈，對於深受社會讚賞的東方藍圖更是不屑一顧，甚至以設立善終園會鼓勵棄養為藉口不作為，簡直無恥。人們實在不明白，保護動物低成本、高效益、挽民望，港府有好牌不上偏要與民為敵，到底原因為何？

動保潮流，浩浩蕩蕩。不論是香港還是國際社會，保護動物權益都是大勢所趨，展現了一地一人的文明素養。偏偏漁護署反其道而行，即使有現成的「貓狗善終園」藍圖也不肯接納，顯然不止出於冷血這麼簡單，更深層原因是官僚自以為是，剛愎自用，怠政塞責。港府落得民望低殘的下場，永遠跳不出「推出一項跪低一項」的怪圈，事實證明乃係咎由自取。