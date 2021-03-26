功夫茶：確立原則禁放生　庸官碌碌恐嘥氣

「不用之法，聖主不行；不驗之言，明主不聽也。」古人都明白不合時宜嘅法度，聖明嘅君主不會施行，而不切實際嘅言論，賢明嘅君主不會聽信。功夫茶忽然諗起呢幾句話，皆因涉及前年7月中西區暴動案嘅一對夫婦及一名女學生，早前被裁定暴動罪名不成立，原審法官認為，喺非法集結和暴動案中「共同犯罪基礎不適用於3人，因為佢哋當時並非身在現場」。哈，不在現場就可逍遙法外？

阿哥，古人認為不切實際嘅言論，明主應該唔會聽信，偏偏依家嘅法官信到十足，如果不在現場就冇罪，咁「買兇殺人」或「毒設殺妻局」之類嘅罪行，豈不是「天網恢恢，疏而多漏」？屆時，容乜易壞人滿街走，好人不常有？仲成世界嘅！

及後律政司要求上訴庭釐清法律觀點，究竟不在犯罪現場但夥同犯案嘅被告是否應被判罪成？嗱！上訴庭尋日頒下判詞，裁定夥同犯罪原則適用於非法集結或暴動嘅控罪，而入罪與否不一定同被告係唔係身處犯罪現場有關。即使只係透過社交媒體發放訊息鼓吹他人參與活動，為示威者提供資金或物資，喺犯罪現場附近把風提醒示威者警察嘅去向等，均可能跟主犯一樣，需負上非法集結或暴動罪嘅刑責。

上訴庭指出，《公安條例》下嘅非法集結或暴動控罪，立法原意係要維護公眾秩序及安全，如果夥同犯罪原則唔適用於該兩項控罪嘅案件，則可能導致嚴重嘅法律真空，立法機關冇理由將夥同犯罪嘅原則排除。功夫茶認為上訴庭確立原則禁放生黑暴「鑽法律隙」，雖說是遲來的撥亂反正，之不過諗起反中亂港分子、叛國禍港者、攬炒派再不能砌詞狡辯，黑暴同謀不在犯案現場冇得匿，幕後策劃者、提供資金者都以此為原則，冇得左藏右躲，全部要繩之以法，總算有小小安慰。

講起「法律真空」，又豈能不聯想到「避政司司長」鄭若驊，司法亂象皆因佢檢控無能，除咗甩轆當食生菜，龜速檢控黑暴更失阻嚇作用。呢，警方克盡己職搜捕疑犯，黑暴以來拉咗逾萬人，僅2,000多人被起訴，檢控率23.9%。至於《港區國安法》實施以來，檢控率就更低，你話係唔係雷聲大雨點小吖！有論者指律政司把關檢控一環，本身就係司法制度最大漏洞！呢個形容簡直妙不可言，睇吓佢甫上任就放生黑金案金主漢奸黎，嗰單刑恐東方報業集團記者案，死拖爛拖，連上訴亦係拖到最後一刻限期，至今依然零進展，本報向律政司查詢是否可提供案件編號及下次審訊日期，佢就砌詞案件司法程序仍在進行，不適宜進一步評論！潛台詞或許只宜等出糧！庸官碌碌，佢一日在位，再多嘅原則恐怕都係嘥氣！