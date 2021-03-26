美國糾結多國圍攻中國，用各種虛假理由、假證據來妖魔化中國，似有點像100多年前八國聯軍侵華的氣勢。可是，他們已經不敢動武，只是遠距離地用謊言攻擊，色厲內荏，他們之間也各懷鬼胎，再沒有當年侵華那樣理直氣壯，像海盜那樣一個團夥來集體搶劫。

美國等以他們的共同價值出發，表面上看是基督教徒再次團結，征戰異教徒的共產中國。但是回歸歷史，十字軍東征為的是錢和權勢領土，而不是宗教。最典型的是第4次東征，先是劫掠同屬羅馬教廷屬下的Zara城，再在1204年攻陷同屬基督教的君士坦丁堡，摧毀拜占庭帝國，一起把從東羅馬帝國時代開始積累下來的千年財富掠奪劫走，把拜占庭帝國分裂為三，東征軍的基督徒分別割據，宗教藉口便被赤裸裸的盜匪行為所打破。十字軍東征實際是開啟其後羅馬教皇公開詔稱把世界分成兩部分，分屬西班牙與葡萄牙。

西歐其後的帝國主義、殖民主義，都是假宗教之名，所有的罪惡借宗教來掩飾，卻是與教會一起分享全球劫掠而來的財富。西方基督教文明，早已不是拿撒勒人耶穌的博愛與平等的宗教，而是由拉丁教會重新塑造的現世帝國，從物質到意識形態的帝國主義。100多年前辛丑年的八國聯軍侵華，乃至今天同是辛丑年的聯手攻擊中國，應該是根源一樣。

面對這樣的歐美，與他們說道理是不可能的。民主、自由、博愛，不是被他們歪曲，便是排斥。基督教文明至今天已經重新包裝成美式民主，不再走法國大革命所提的「人類解放」的道路，反而是雅典羅馬建立在奴隸制上的虛假民主，極少數人統治極多數人。

羅馬的拉丁教會承襲了異教徒羅馬帝國的體制，用教皇的世俗權威將這個不公義的體制神聖化，並把所有不同的、反對的盡作妖魔化，對回教是這樣，對共產主義亦是一樣，此中沒有道理，沒有歷史的真實，沒有被統治壓迫的人，只有他們自以為由他們的神所恩賜的統治世界的使命。

與這樣的文化、文明，這樣的政府，是沒有辦法講道理的。他們與回教徒的最大差別，是回教徒甘於殉教，而美國等金權為主的人把宗教當作藉口、手段，怎會甘於犧牲呢？這正如十字軍東征，重於搶掠，如盜匪一樣，有利則聚，無利則一哄而散。因此，中國、俄羅斯及其他國家，只要堅持國家利益，堅持抗戰，美國等是沒法得逞的，而且僵持下去，美國的陣營便會內裏作亂，自我瓦解，不義之師怎可持久？