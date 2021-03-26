內地最近熱播的電視劇《覺醒年代》，對胡適在新文化運動、五四運動中的貢獻予以肯定，對他和中共創始人陳獨秀、李大釗、毛澤東的交情也充分肯定。陳獨秀如何欣賞胡適，毛澤東如何向胡適請教，胡適如何幫助毛澤東，都有講述。

這些年，內地知識界也披露了很多這方面的史料。五四運動後，胡適和李大釗、陳獨秀、毛澤東分道揚鑣，李、陳、毛信奉馬列主義和社會主義，創建了中國共產黨，領導革命；胡適則信奉他在美國學來的那套「民主自由」的美國政治「改造中國」，「走美國人的路」，堅持以自由派學者之身，不參與政治，只「多研究些問題，少談些主義」。不過，抗戰爆發，他被蔣委員長「羅織」，成了國民黨政治營壘中人，到美國當「中華民國駐美大使」。

胡適在思想上、學術上、政治上都是不折不扣的親美派、崇美派，對中國自由派知識分子影響頗廣頗深，甚至影響到中共黨內一些人。新中國成立後，中國在走甚麼路的問題上，胡適的思想和政治主張，無疑對中共「堅持黨的領導」、堅持社會主義方向有相當大的潛在威脅，故毛澤東在1954年發動了「批判胡適思想運動」，然而遠未「肅清胡適流毒」。

1957年，知識界、文化藝術界、教育界、資產階級右派對黨猖狂進攻，全都是胡適的思想和政治主張。直到「反右運動」後，胡適的那套東西才算被掃進歷史垃圾堆，無人再敢「變相鼓吹」。

文革結束，平反冤假錯案，提倡思想解放、「非毛化運動」，改革開放，胡適及其思想又鹹魚翻生，他在100年前鼓吹的、已經證明根本行不通的那套美式民主及「普世價值」，又被一些人當成「真理」和「寶貝」，大肆宣揚吹捧，隱隱然要影響中國政局和道路選擇。

而美國人更是「借東風」，通過各種漂亮包裝的「交流學習」，在中國知識界、黨內外培養一個「唯美是瞻」的「公知」群，以完成胡適的「未竟事業」。