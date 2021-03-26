在美國策動之下，西方社會集體陷入反華歇斯底里，愈來愈不可理喻。但也有相對理性的聲音，匈牙利外長西伊亞爾托抨擊歐盟對中國的制裁「毫無意義、自我膨脹和有害」，可謂舉世渾濁之下少有的清流。他沒有說錯，西方本身問題多多，尤其新冠疫情至今還沒受控，感染和死亡病例每天仍在大量增加，西方政客漠視自己國民的生命健康，反而關心起中國新疆的人權狀況，更不惜弄虛作假羅織莫須有罪名，這豈止是毫無意義，簡直是虛偽醜陋。最近美國幾乎天天發生針對亞裔的暴力事件，單是亞特蘭大的槍擊事件就死了8個人，為何西方政客不出來主持公道？為何不敢批評美國違反人權？

月暈而風，礎潤而雨，西方這股針對新疆問題的反華惡浪並非偶然，而是經過精心部署。在此之前，他們在香港策動了一場顏色革命，結果沒有得逞，於是將目標轉向新疆，企圖藉人權問題掀起另一波反華高潮。不難預料，如果在新疆問題上依然搞不出名堂，西方必然還會打其他主意，例如台灣問題、西藏問題、南海問題等等，為了達到遏華目的，他們無所不用其極。

只是今時不同往日，西方對中國的所謂制裁連花拳繡腿也談不上。這些年來，美國制裁措施多不勝數，尚且達不到任何目的，何況是歐盟。中國既不是伊朗和北韓，更不是緬甸和委內瑞拉，歐盟的制裁到底想嚇唬誰？與其獻醜，不如藏拙。

一直以來，西方總是站在道德高地，揮舞人權大棒對其他國家指指點點。因為他們掌握國際輿論的話語權，即使顛倒黑白，也顯得理直氣壯。特別是針對中國，他們往往肆意抹黑和妖魔化，不需要任何證據。那些指摘新疆「種族滅絕」的西方政客，其實從來沒有去過新疆，對當地情況一無所知，只是利用謊言博取眼球。而中方就是吃虧在沒有國際話語權，有理也說不清。