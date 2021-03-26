大事做不到，小事做不好。全民打疫苗這個大工程，未展開之前已經不被看好，恐怕會出亂子，尤其是涉及人命安全，掛一漏萬，稍有差池，便不可能彌補。果然上月尾開始打針後，大小事故接連發生，政府卻想把大事化小，小事化無，把接種疫苗後死亡的多條人命，都第一時間推卸責任，一句「無直接關係」又開創語言偽術新高點。本周又爆出大件事，卻是怎樣兜也兜不了。

周三早上很多市民前往接種中心打復必泰疫苗，卻被告知停打了，事前卻沒有公開通知，令很多人白行一趟，但亦有人如期打了針，情況非常混亂，政府要等到10時許才公布因復必泰疫苗一個批次的藥樽封蓋包裝有瑕疵，即日起暫停接種，公務員事務局局長聶德權昨日認錯，稱當天早上8時前已接獲供應商復星書面通知須即時暫停接種，但仍有接種中心繼續為市民接種復必泰疫苗。如果疫苗真的出現問題，打了針的市民非常無辜，當局會否又是一句「無直接關係」，就當無事發生？

聶德權又是大耍官腔，說有關情況不理想，如果能更早處理，可以減少受影響市民的數目，並對引起市民不便，感到不好意思，當局會總結經驗。拜託，這情況是極糟糕，說不理想即是不肯正式承認做錯，不認錯又怎會反省改過？難怪甩漏事件層出不窮。

當局又指暫時未知生產復必泰的藥廠何時能完成調查報告，會否向香港補發新疫苗，還是沒有定案。還未打針的市民，最多是等得不耐煩，但打了第一針的人，卻心急如焚，如未能在21日後打第二針，便前功盡廢。剛巧港大正招募健康人士參加混合式接種疫苗研究，先接受復必泰疫苗注射再接受科興疫苗接種，據悉科學上有理由相信「溝針」形式得出的抗體及保護力效果會更好。未能接種第二針復必泰的市民，難道焗住要溝針？