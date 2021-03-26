瑞典服裝品牌H&M在網站上發布了一份抵制新疆棉花的聲明，聲明附和了西方媒體對新疆強迫工人勞動的指控，又提到供應商BCI（良好棉花發展協會）暫停在新疆採購，所以集團棉花將不再從新疆獲得。棉花事件在內地持續發酵，引起網友的極大關注，昨日更霸佔了各社交平台的熱搜位置，張藝興、陳偉霆、歐陽娜娜等兩岸三地藝人接連宣布解除與H&M、Adidas等品牌的代言工作。

外交部發言人同日在記者會上展示一張歷史上美國黑奴被強迫採棉花的照片，和一張新疆地區採棉花的照片，她指出，為甚麼一些人認定新疆採棉花是所謂「強迫勞動」或「暗無天日的壓迫」？因為他們自己歷史上真的就這麼幹上了百年，所以現在以己度人。她還說，中國網民只是坦率說出他們的想法，任何一個正直的人，都不會容忍一些別有用心的人，肆無忌憚、無理指摘自己的祖國，這絕不是甚麼民族主義，西方國家為甚麼卻為此感到不安？

值得注意的是，H&M的聲明中提到的BCI，究竟是一個甚麼組織呢？BCI是於2005年世界自然基金會（WWF）的會議通過成立的一個產業類NGO組織，由BCI去制訂相關標準，要求會員必須使用它們認為符合標準的棉花，才能使用BCI標識。該組織的宗旨是使全球棉花的種植及生產更有利於棉農，更有利於種植環境，更有利於該產業的未來發展。

該組織有眾多全球知名品牌成員，作為成員，自然和組織保持一致，接連與H&M一樣發表聲明，在涉及新疆問題指摘中國，打壓新疆棉農和棉花產業，通過這樣的方式共同制訂他們的「棉花標準」。

去年10月，BCI曾發布一則新聞稿，並於今年3月重新編輯，當中同樣宣稱新疆地區存在「強制勞動」和其他「侵犯人權」的現象，而從今年3月起，BCI就暫停在新疆地區發放許可證。令人不解的是，如今從搜索網站查找BCI去年10月的涉疆新聞稿，點擊進入網站後卻顯示「查找不到」。

根據中國儲備糧管理集團給出的數據顯示，中國2020/2021年度棉花產量約595萬噸，總需求量約780萬噸，年度缺口約185萬噸，是世界最大棉花消費國、第二大棉花生產國，其中新疆棉產量520萬噸，佔國內產量比重約87%，佔國內消費比重約67%，所以BCI及其會眾基本上不能絲毫動搖新疆的棉花產業。至於「強制勞動」，BCI亦未在聲明中拿出證據和事實，卻在中美鬥爭時加鹽加醋，成為美國打手，當然令中國政府和國內人民反感。（明日續）