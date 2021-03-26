經過反修例黑暴一役，香港法治崩潰，五勞七傷，直到《港區國安法》出台，社會才稍告平靜。可以說，若沒有這條法例，單靠律政司是不可能重建本港法治，看警方拘捕過萬暴徒，律政司僅得約兩成檢控，加上黃官當道，當知「警察拉人，司法放人」並非虛言。

由是觀之，律政司司長鄭若驊在網誌自吹自擂，指去年共提出16宗反修例案件的刑期覆核申請，15宗已審結並全數覆核成功，便顯得不知醜字怎麼寫。第一，早前曾有裁判官炮轟律政司原審時不肯反映立場，卻在上訴庭表明刑期範圍，以致基層法官屢屢因為輕判淪為眾矢之的，甚至遭上級法院批評為「錯到無可再錯」，證明原審輕判，律政司負有不可推卸的責任；第二，律政司全數覆核成功也沒有值得吹噓之處，這只是反映司法立場偏頗，屢判屢錯才需要覆核；第三，律政司本身也是亂象叢生，繼有檢控官被揭出版黑暴天書教暴徒逃避檢控後，又有檢控主任通過內部電郵系統，呼籲全體檢控主任參與未經批准的六四集會，知法犯法，無法無天。

如此種種，皆證明律政司腐敗不堪，司法系統烏煙瘴氣，鄭若驊卻當成政績自我貼金，簡直恬不知恥。當然，由一個醜聞纏身、知法玩法、連老公都官司多多的人統領律政部門，香港法治早已注定無運行，林鄭月娥盲撐一個光出糧寫網誌不做事的廢官，納稅人最是冤哉枉也。

事實上，本港所謂的司法人才，絕大部分黃到入骨，不可能真心維護國家安全，只會千方百計鑽空子玩放生。壹傳媒漢奸黎涉刑恐東方報業集團記者案便是典型，律政司拖延檢控，法庭故意放生，律政司再拖延上訴，現在連何時再審也未有日期。惟有徹底改革司法系統，由可信之人掌控刀把子方能一勞永逸，否則香港不可能安寧。東方提出由退休紀律部隊高層出任裁判官，將是可行之法。