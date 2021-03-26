中國人性格內斂，很多時對自己的實力諱莫如深，因此，想知道華人富豪真正的財產很難，想知道中國軍事和經濟的底子有多厚，也是同樣困難。一位城中財閥曾說，世界富豪榜很長一段時間計算他的身家，都少算了，忘了他在外國私人擁有一家石油公司，但他幽默的說：「就是忘了算，我也不作聲，由他們去。」

一家尚且如是，一國就更加如是了，故外面的人想窺探中國實力，難矣哉！我們擔當時事評論工作的，往往就只能憑領導人的一言半語，甚至是說漏嘴的一些蛛絲馬迹，去洞悉內裏文章。2018年，美國與北韓關係緊張，很多人擔心美軍會兵犯平壤，本欄則大膽斷言不會，所憑的依據，就是中國領導人一句話，他說：「不允許任何人在朝鮮半島動武。」北京要是沒有足夠的情報加軍事實力，不會放出如此信心滿滿的話，既然放出來了，朝鮮半島便可保無憂，而事實證明，也果真如是。

由2018年起，中美兩國貿易戰便打得不可開交，不少專家一度為中國經濟而憂，但該年11月，中國領導人又放話，說：「狂風驟雨可以掀翻小池塘，但不能掀翻大海。」另外，他也說過，中國經濟向上的勢頭不會改變。事實勝於雄辯，去年新冠肺炎疫情來襲，全球幾乎所有大國都出現經濟衰退，獨是中國，仍能保持正增長。

時至今日，很多評論者，尤其是黃絲中人，老是強調中美兩國的經濟和軍事實力還有多大差距。近日，在阿拉斯加舉行的中美兩國外交對話，中方代表因為不滿美方的傲慢態度，一怒之下，竟然露出了一點家底。中國官員在會上正告美國：你們早在二、三十年前，已經不再有資格自恃實力來教訓中國。這句話說白了，就是告訴世界，中美兩國的實力，老早已是在伯仲之間，外人在中國面前，休想再逞能。