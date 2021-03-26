港產官僚一味唱好今年經濟增長，理由係隨着疫苗接種展開，期望可得到預期成效，又話「可以比較全面和健康恢復」，預測本港全年經濟可增長3.5%至5.5%云云；而「神童局長」羅致光甚至神機妙算，大言炎炎謂本港失業率高峰期已過，料下月公布嘅失業率再升嘅機會相當低。

香港前景真係一片光明？老朽愛吃人間煙火，比較務實，香港前景，恐怕只是玻璃上嘅烏蠅──前途一片光明，可惜苦無出路！鬼咩，睇吓庸官搞清潔，大鑼大鼓，老鼠一隻都捉唔到！疫苗開打又頻頻出事，訊息混亂，想得到預期成效，恐怕又係一廂情願！最好笑就係疫苗頻頻出現「蝦碌」事件，港大卻於此時招募百名勇士，參加先接種復必泰再注射科興嘅混合式接種疫苗研究。專家不是說第二針也要同第一針一樣嗎？怎麼如今又話有理由相信「溝針」得出抗體和保護力效果更好？

阿哥，溝針乜好似忌廉溝鮮奶咁，好兒戲啫！打完溝針，會變成食咗大力菜嘅大力水手咁，可以一手托起陳小姐，勇救佢於險境？未知會否有百名勇士接受港大嘅偉大創舉？若有，請佢哋影張大合照，等老朽研究吓面相，敢於挑戰未來盡地博一鋪嘅人，是否耳朵肥厚、鼻子飽滿、眉長直黑亮、印堂寬闊？

哎呀！怎麼一見溝針就好似溝女咁興奮？扯遠了，講番港產官僚一味唱好未來經濟，老朽見有學者所做嘅調查分析，就指基層市民嘅生活困境，皆因2021年3月時值政府保就業計劃於去年11月尾完結，市面上掀起裁員潮，就業情況惡化。而事實係，所謂「無薪假期等同工作分享」，庸官又係廢噏當秘笈，佢哋真係以為基層市民吸風飲露，日子就過得好似神仙咁逍遙快活？港府防疫不力，疫情至今反反覆覆，通關遙遙無期，各行各業水深火熱，食肆、酒吧排住隊等執笠，失業率見頂？我頂，又執一間去開嘅茶樓！