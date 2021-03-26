香港回歸近24年，自首任政務司司長陳方安生率時任主要官員在就職大典上宣誓開始，便帶頭把特區官員的宣誓「生菜化」了。宣誓當食生菜，言行不一。官員宣誓效忠本國政府，本是放之四海而皆準的國際標準，但在中國收回香港行使管治權的時空，由於沒有徹底的去殖化及進行根本的國民教育和國情宣傳，讓沒有英國人的英國代理人治港在實際中運行，結果引致所謂宣誓效忠宗主國的宣誓淪為荒誕劇，被矮化、扭曲。恐怕宣誓人自己問自己：「我究竟真正效忠誰？」也會有內心的自嘲和心理衝突。

在《港區國安法》生效前的所謂宣誓效忠，恐怕最少有7種變形的宣誓者形態：一曰生菜型，誓願當食生菜自我食言；二曰叛變型，身在漢營心在曹；三曰兩面型，世界仔醒目仔兩面派；四曰拜金型，唯權唯利是瞻；五曰埋堆型，抱團埋堆官官相護；六曰從眾型，無主見無理想只跟大隊；七曰漢奸型，利用職權反中亂港。

可能還有更多類型的變異，歸根究柢是自欺欺人，誤己誤人。所以，現代版漢奸之一的陳方安生及其手袋黨，以及舊電池吹噓公務員要「不偏不倚」、「保持中立」，根本是大話中最大的大話。他們口叫「中立」，但從來沒有中立過。他們在任內外便都一直延續做英國代理人的角色，為英帝國效勞，結黨營私、黨同伐異、剷除異己、任人唯親、庇奸護惡、發展朋黨勢力、勾結境內外反華反共勢力，最終走上出賣國家、搞反中亂港的港版顏色革命不歸路，落得可恥下場。

2019年黑暴毀城，香港變成「哭泣的城市」，北京不得不公開在全中國、全世界點名宣布陳方安生、黎智英、李柱銘、何俊仁是現代版漢奸。過去那些糊裏糊塗跟「香港四人幫」搞在一起的人，包括現任或前任官員或議員，都應即收手，與「四人幫」劃清界線，斷然割席，否則怎麼落力宣誓都是徒然。