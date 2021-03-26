哈爾濱是中國東北4大城市之一，在建國之初甚至是中央直轄市。但是，隨着老工業基地的整體沒落，這些年已愈來愈沒有存在感。每年臨近清明節，哈爾濱都會「搶頭條」。該市轟轟烈烈的治理焚燒冥紙的行為受到全國關注，其提出的口號是「讓冥紙冥幣無處可買、無紙可燒」，從生產、運輸、銷售、使用全環節嚴打嚴查。

這種充滿鬥爭思維的口號，不禁讓人想起昔日計劃生育時代，活躍在全國城鄉各地的「計生小分隊」，叫喊着「打下來，墮下來，流下來，就是不能生下來！」攪擾得雞犬不寧，小兒不敢夜啼。

哈爾濱的理由很充足，焚燒冥紙，污染空氣，增加霧霾，且有火災消防隱患。然而，清明節燒一些紙錢冥鏹，是千百年流傳下來的習俗，緬懷先人，寄託哀思。況且，幾張紙錢能有多大污染？也只集中在清明前後三天兩日，又非常年如此。說到城市管理，香港人口密度是哈爾濱的9倍，但也沒有禁止清明燒紙啊。

如此不問青紅皂白，對冥紙一刀切，其實就是簡單粗暴、因噎廢食的懶政思維。因為沒有比「一禁了之」更簡單輕鬆的辦法了。「百善孝為先」、「敬天法祖」是中國人的傳統觀念。2012年，河南周口以保護耕地文明，強行推進「平墳」運動，短短幾個月將200多萬座墳墓剷為平地。在古代，挖墳掘墓尚且是斬立決的惡行；在21世紀，居然堂而皇之地上演，惹得天怒人怨。

推行這種政策的「能吏」、「幹才」，實際上都是毫無敬畏之心、毫無人倫底線的酷吏，為了升官發財，可以不擇手段。周口的「平墳書記」徐光後來高升河南省副省長，然而終因腐敗案發鋃鐺入獄，可謂天理循環，天公地道。但現實中，就是有很多這種官僚。前兩年，河北亦以治理霧霾為藉口，激進推行「煤改氣」，禁止百姓使用燃煤取暖，暴力拆爐封灶，然而，承諾的天然氣卻遲遲不到位。於是，滴水成冰的嚴冬，白髮老者與牙牙孩童，都只能呼號受凍。

移風易俗，保護環境，本沒有錯，但改革需要循序漸進。在那些慣於唸「一字訣」、「懶字經」的官吏眼中，上峰命令就是鐵律聖旨，百姓不過是一群螻蟻草民，沒有替代銜接方案，沒有緩衝準備時間。舊屋已拆，新居未成，老百姓就只有流離失所的下場。

但另一方面，對於那些化工、煤炭、電力、造紙等納稅大戶，雖然排污嚴重，但政府卻千方百計暗中支持縱容，官商勾結。就是等到輿論曝光、掩蓋不住的時候，也往往敷衍拖延。對手無寸鐵的普通民眾，則無所顧忌，刀俎魚肉。

偌大城市，卻容不下百姓的一張紙、一抔土、一座爐子。對於清明節燒紙，匪氣十足地層層加碼，景象與上世紀50、60年代翻箱倒籠強徵農民糧食差不多，只會製造矛盾，加劇對抗。為了所謂政績，毫不顧及公眾的切身感受，憑藉公權力的強大機器肆意輾壓民意，呼嘯狂奔，到頭來亦只能是引火燒身，自掘墳墓。