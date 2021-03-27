神州觀察：吃剩殘油再奉客　缺德餐館查不完

不乾不淨，吃了沒病？還是眼不見為淨？內地餐飲服務行業太多缺德奉客之道，衞生安全問題防不勝防，但每個人總有外出用餐的機會，只怕中了招也未必知道，面對這般無奈現實，或許只能如此自我麻痹一番。

深圳龍崗警方早前接到群眾舉報，稱當地一家烤魚店疑似使用地溝油製作食品，到場檢查時撞正一名廚師正在煉油，方法是把客人吃剩的烤魚等廚餘回收並裝在一個大型金屬垃圾桶內，以濾網過濾掉食物殘渣，再往剩下的殘油加入葱、薑、蒜等配料加熱熬製成「老油」，之後按比例混入新油，繼續製作烤魚和炒菜給客人吃。據廚師交代，此舉是受餐館老闆指使及親自教授，日日如是操作，每天營業額可達2,000餘元，卻不知開了多久，又有多少食客幫襯過這家餐館。

想必其中還有不少老街坊經常前來光顧，覺得烤魚十分美味，欲罷不能，如今事件遭曝光，不知他們是否已經嘔吐到虛脫。老實說，煉製「老油」煮食早就是一些無良餐館的慣常做法，包括今次出事的餐館，過往亦有火鍋店遭揭發回收湯底、過濾出髒油循環再用等問題，甚至一些內地知名餐館、大型連鎖火鍋店、食店也這般缺乏職業道德，「老油」奉客之餘，還會將客人吃剩的食材分揀後重新售賣，福建則有知名粥店將客人食剩的排骨拿來煲粥；試想民眾平時外出「下館子」，都在不知情下吃了多少污糟食物落肚？

除了上述以節省成本多賺錢為誘因導致產生的種種亂象，餐飲行業一些極差的衞生經營意識及服務質素亦無不令人擔憂，譬如廚房環境，食材、餐具的清洗環節，工作人員的規範操作等方面，處處潛藏食安風險；一塊抹布抹到底，一桶水洗一整天，地拖、掃把統統可以拿來用，老鼠、蟑螂、蛆蟲全當加餸，總之怎樣惡心的行為都有可能存在。早前陝西更有餐廳廚師懷疑故意向鍋中吐口水，原因是客人不滿某道菜口味偏重，要求重做，於是進行報復；上海則有外賣員因不滿食客要求送餐上樓，居然爆粗辱罵對方及多次往外賣吐口水，更囂張拍片上網，行為令人汗顏。

做菜放鹽太多，本就是廚師的失誤，理應重新加工；外賣不按要求送上樓，扔在樓下就想走，說明外賣員工作很不負責任，卻都因此產生報復心理，而非檢討自身，簡直豈有此理。這樣的服務態度既不文明，又屬趕客，這樣的人廣布於餐飲服務行業，勢必會添煩添亂，製造出更多的食安問題和消費糾紛，可見在加強國民素養，提升職業道德、食物衞生安全等方面，當局還有很多工作要做。其他服務行業乃至各行各業亦面臨同樣問題，加強對經營者及從業人員的監管把關，都是當局應盡的責任。