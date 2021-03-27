世界視線：國防部長也受害　種族歧視難根除

美國種族歧視問題根深柢固，不僅處於社會底層的非裔人士處境艱難，連精英階層也投訴遭到不平等待遇，美國首位非洲裔黑人國防部長奧斯汀，日前接受電視台訪問時，就坦率地回顧自己作為一名黑人，在軍中披荊斬棘，晉升到現在這個位置是多麼的不容易。

談到奧斯汀，這裏不妨談一段小插曲。總統拜登本月初出席一個公開場合，提到同場出現的奧斯汀時，竟一時間記不起對方名字，稱之為「管理這個機構（國防部）的傢伙」，令現場氣氛相當尷尬。事後拜登被質疑是否出現認知障礙症的徵兆，但也有保守派評論指，如果「出言不遜」的是特朗普而不是拜登，恐怕早已被媒體扣上「種族歧視」的大帽子了。

說拜登「種族歧視」或許有失偏頗，但拜登任命內閣職位，卻被指背後是「身份政治」邏輯作祟，力求兼顧性別、族裔等的代表性，「適才適任」反倒不是首要考慮。無獨有偶，出身法律界的貝塞拉被拜登任命為衞生部長，主要是因為其西班牙裔背景，拜登本身跟貝塞拉並不熟稔，以致去年12月提名貝氏時，一度把對方的名字讀錯。

問題是，單是總統透過最高行政權力進行「干預」，落實「平等」，永遠無法改變軍中根深柢固的種族歧視問題。奧斯汀日前接受電視台訪問時，憶述自己在1995年作為美軍第82空降師的指揮官，有一次要向白宮官員進行簡報，結果奧斯汀交由一位白人代勞；另一次則是官拜四星上將之後，他與下屬們穿着便服視察某地，接待單位的人二話不說迎向他的下屬，顯然是黑人臉孔造成的套板印象所致。

如果上述只是不成文的偏見，那麼再來看看空軍的調查數據：黑人士兵被控後接受軍事法庭審訊的比率，比白人同袍高出57%，接受調查後受到非司法懲處的可能性，更高出72%。奧斯汀如今終於「修成正果」，是否就代表軍中少數族裔的處境能得到制度性的改善？看看第一位黑人總統誕生至今已超過10年，但非裔黑人的命並不比之前「貴重」多少，答案已是呼之欲出。