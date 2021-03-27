產評：數碼戰重塑世界　中美決鬥無退路

2015年，內地提出「中國製造2025」，可美國前總統特朗普2017年上任後便大力打壓，包括關稅、制裁、停供關鍵元件，冀迫令中國放棄。可反令中國圖強，以更大決心、更多資源投入去研發關鍵技術，配合區塊鏈及量子計算等戰略規劃，務求全面發揮14億人口優勢，精準催谷經濟，誓要在數碼經濟新時代與美國爭長短！

近年，美國制裁華為、中芯等中國科企，使之無法從全球產業鏈中取得最關鍵元件「晶片」，令中國飽受芯荒之苦，亦揭露這些年在發展科技的路上，過於側重硬件建設，輕視軟實力的重要，在關鍵核心技術發展上落後，結果招來美國「卡脖子」之痛。事實上，無論是5G抑或人工智能皆非芯不可，既然關鍵核心技術是「討不來」，只有着手加快自主研發，方能跨過這道坎。

為此，見到不少中國企業正積極投放資源研發晶片，以傳統製造業汽車界為例，如今世界各大車廠都表明，未來10年內必要推動業務由傳統燃油車過渡至電動車，而電動車之上的自動駕駛技術，少不得應用嶄新汽車晶片，足見投入研發為重中之重。

在服務業上則要普及區塊鏈技術！它能應用於貿易金融、零售、醫療、城市管理（身份管理）、物聯網（產品溯源）等多方面，藉此可加強監控及追蹤過程，配合大數據，能令政策施行更精準，資源投放成效更佳，消費者對產品更具信心。有研究顯示，中國成為全球區塊鏈規模第二大經濟體，市場增速更是第一，料在2020至2024年實現約54%的年均複合增長率，足見官方致力優化「內循環」的決心。以中國體制而言，在應用區塊鏈上，誠然較美國具備優勢。

作為中國創新科技之都的深圳，未來5年將重點發展區塊鏈金融技術，加快培育新興金融業生態，並開展金融智能化，加強人臉識別、聲紋識別、智能預測等技術，打造智能金融應用創新平台，結合在數碼貨幣研究與移動支付應用方面的先行先試，將是中國發展創科的一個模範城市。

中國之所以極力催谷創新科技，主因其為重塑世界的關鍵，美國總統拜登已表明，將在創新和基建上投入比中國更多的資金，目標是將美國在研發方面的投資，從目前相當於國內生產總值（GDP）約0.7%提升至2%水平，若以2019年GDP計，相等於每年經費逾4,000億美元。始終美國的科研基礎有較長遠歷史，在氛圍、人力、經費及謀求發達國合作上都較具優勢，中國如何在這場「創新戰」中殺出血路殊不容易，但亦絕無退路！