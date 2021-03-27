功夫茶：司法機構又膨脹　加開職位出厚糧

邊個夠佢大？功夫茶想講特區裏面，有一班人掌控生殺大權，要你坐監就坐監，可以推翻法例或者政府行為，連特首都唔夠佢哋咁大支嘢，法律上沒有藐視特首罪，但就有條街知巷聞嘅藐視法庭罪，為佢哋度身訂造，市民可以用三字經媽叉特首，試吓用粗口鬧吓法官吖，監都有得你坐！

特首都冇着制服，但法官唔單止有烏紗，仲有頂金色假髮，開庭時有人嗌起立，呢啲派頭排場，真係似乜乜王朝，不過香港崇洋媚外，念念不忘舊事頭婆，法庭復古都係跟英國，邊忽似中國人地方吖！

法官月薪6位數字起跳，薪高糧準，判錯案都唔驚炒魷，咁多年來唔少聲音要求司法改革，最起碼除咗頂假髮先，大部分西方國家都唔會有呢種把戲啦！但大家慳番啖氣暖肚好過，鬧咁多都係對牛彈琴，司法機構十年如一日，法官地位高高在上，三權分立變司法獨大，難怪畀人話似個獨立王國啦！

嗱嗱嗱，司法機構話要開位，立法會財務委員會尋日通過，開設一個高等法院上訴法庭法官職位、保留一個首長級丙級政務官職位，同埋開設一個首席行政主任職位，據講話要嚟應付高等法院上訴庭嘅工作量喎。議員何君堯就質疑相關職位表現，問點解司法機構增加使用科技後，以為會減少人手，點知就不斷膨脹，形容係興建緊王國。嗱何議員呢啲咪係敢言一針見血囉。

司法王國獨大，不過一物治一物，糯米治木蝨，黑暴唔赦你哋班假金毛，夠膽放火燒法院，最近審反修例案件，齊齊着黑色衫旁聽晒馬，意圖向法官製造壓力，妨礙司法公正，議員關注司法機構點樣杜絕呢啲情況，司法機構就回應話，近年法庭有唔少案件同時開審，每星期約有100個相關聆訊，唔少公眾人士聽審，需要首長級人員負責統籌部署，先可以處理個案，而近期嘅個案較為頻密，需要保留相關職位繼續發揮效能。講嚟講去，都係答咗等於冇答，只係搵更多嘅理由問政府攞錢。

司法機構問題積累多時，由上一位終審法院首席法官馬道立到現任張舉能，改革都係只聞樓梯響，民間多方面提出意見，當中尤以東方獻司法改革藍圖，最有姿勢最有實際，建議培訓退休紀律部隊高層做裁判官，佢哋一方面對本港法律相當熟悉，對處理不同罪案瞭如指掌，大大加快審理效率，而且個個見慣風浪，同窮兇極惡之徒交過手，不怒自威，又點會驚嗰班黑暴吖！計功夫茶話齋，唔使開位，聽東方講，加入呢班紀律部隊精英，司法改革先至有希望！