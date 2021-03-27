正論：九巴算盡縮數　福利公帑埋單

本港最新失業率高達7.2%，市民無不感受到徹骨寒意，惟港府解決失業問題的方法，既不是提供援助，更不是增加就業機會，而是任由企業予取予求。九巴作為本港主要公共交通機構，剛剛才獲得港府開綠燈批准加價，旋即又向納稅人打主意，疑將公司退休福利轉嫁予政府提供的兩元乘車優惠。換言之，九巴請客，公帑埋單。

九巴退休員工一直享有退休乘車優惠，憑公司發出的退休員工八達通，坐巴士嘟卡後可免費乘車，毋須扣減車資。但本報接獲九巴員工爆料，指公司突然改變做法，年屆65歲或以上的九巴及龍運巴士退休員工，自本月25日起須更換原來的退休證，據悉新退休證同樣是八達通，與長者八達通相似，只可用作乘坐專營巴士，九巴會在卡內先增值150元，每次坐巴士會扣減兩元長者車資，用完餘額後會由九巴自動增值。工會質疑，九巴疑透過上述方法將員工免費乘車福利轉嫁至政府兩元乘車優惠計劃上，藉此節省開支，料受影響退休員工逾千人。

儘管改變做法後，退休員工依然不用花費分毫乘車，但本質上卻有極大分別。須知道，這項退休福利一直由九巴自行承擔相關開支，惟若員工改以長者八達通乘車，即意味九巴可向港府收回相關車費，變相由公帑埋單，不僅對納稅人不公平，甚至有濫用乘車優惠之嫌。很明顯，九巴因黑暴及疫情打擊致收入大減，遂千方百計彌補不足，一方面大幅加價，部分路線加幅接近一成，還美其名曰此舉是為免裁員；另一方面則挖空心思節省成本，連退休福利都慳得就慳。難怪有退休員工氣憤難平，直指免費乘車是員工們辛苦多年應得的福利，並非為公司賺取政府補貼的手段，認為政府必須正視。

當然，欲縮之數，何患無詞。九巴對「縮數」新安排未有否認，反而一味轉移焦點，指近年發現濫用退休證的人增加，例如會給家人、外傭使用，甚至曾有一張卡一日乘車20、30次，形容濫用情況不合理地多，故需採用新安排以作識別。問題是，退休證遭濫用是一回事，將退休福利用公帑埋單又是另一回事，九巴內部問題應自行解決，而不是將公帑當成提款機。尤其是本港經濟情況嚴峻，打工仔朝不保夕，巴士公司作為大型公共交通機構，與民生息息相關，值此艱難時期，不肯共度時艱負起社會責任也就罷了，還要再加一刀，將車資大幅調高之餘，連退休福利都要算在納稅人頭上，其貪婪無度，實在叫人咋舌。

說到底，公共交通機構予取予求有恃無恐，全拜港府縱容所賜。這個政府從來都是嫌貧愛富，政策只會向大財團傾斜，根本懶理基層死活。由可加可減機制變成只加不減，到保就業計劃只保企業不保僱員，再到充當大企業發言人為加價說項，在在說明特區政府的服務對象從來都不是普羅市民。勞福局局長羅致光近日便頻頻發表冷血言論，不是說設立失業援助金會被濫用，就是說公司逼員工放無薪假是「工作分享」。見微知著，類似思維充斥政府高層，九巴理直氣壯以公帑補貼開支也就不難理解矣！