美國對付中國，是無所不用其極，也不顧國際規矩、道德規範。歐盟制裁中國，是美國安排，讓歐盟打前陣，以示國際不滿中國，非僅美國及其「五眼聯盟」。但聯盟中，澳洲與新西蘭缺席，亦已說明支持者是怎樣的勉強，而歐盟帶頭的制裁也軟弱無力。

美國在國與國之間的制裁起不了作用，便重施故技，用對付華為的方法來圍堵新疆的棉花，攻擊中國的紡織業，表面上用瑞士的一個NGO出手，但這個NGO也是由美國政府資助，目的是打擊中國的棉花、紡織業，卻同時傷害依靠中國加工的跨國企業。中國反制便可以將它們從中國市場趕出去，受損程度遠大於半導體方面的制裁。

美國服裝業正處於寒冬，歐洲的Zara和H&M業績也正急速滑落。新冠肺炎疫情未過，美國掀起這波制裁中國棉花、中國紡織業的戰爭，相信可能使這些歐美企業迅即破產，它們不會對抗美國嗎？

中國的弱點是陷入全球化加工貿易的供應和生產鏈中，容易受到打擊，但是中國的優勢也在此，不同於半導體產業，中國企業掌握和主導不少國內外生產工序，也沒有技術的制約，中國可以隨時反制地中斷供應鏈，打擊外國，也可以特別針對歐美跨國紡織服裝企業，分而治之。用關鍵供應品的可供可不供，用容許或不容許它們的產品在中國銷售，來把歐美制裁的痛苦轉嫁給它們的企業。

針對中國棉花和紡織業的攻擊可以防衞，但中國不能不從長遠着想，應對美國層出不窮的突襲。以美國的取態，除非中國投降，否則的話，中美之爭會是幾十年乃至上百年的鬥爭，一如英美與德國的歷史之爭。

中國要守衞國內市場，擴大國內市場，不能單靠排斥外國商品，而是發展本國產品以優質價廉、設計取勝，着重提升人民大眾的收入，進一步擴大國內市場規模。現時服裝美國國際名牌大多在中國製造，中國品牌已可抗衡取代。

在出口方面，把對美國、西歐的偏重改變，開拓「一帶一路」國家的市場。在東歐市場，中國品牌還剛起步，反應頗佳。俄羅斯更應是大市場。中亞、中東、南美、非洲市場龐大，只是要中國企業、中國品牌改變戰略，改變品種和設計，捨棄盲目抄襲歐美，打造南南合作，用中國的生產力與之合作，協助它們重振民族文化，擺脫美國不可持續和反對社會包容的消費文化。

捨美國西歐等正在衰落的國家，而去就巨大的世界市場。美國與歐盟的制裁，正可驅使中國走上更為廣闊的發展之路。