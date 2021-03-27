美國的戰略競爭對手、地緣政治對手、國運之戰對手，素來有兩個，一是俄羅斯（前蘇聯），一是中國。前蘇聯時期，是美蘇兩個超級大國全球爭霸，美國領導資本主義世界陣營，蘇聯領導東歐和部分亞洲地區的社會主義陣營。冷戰打了幾十年，部分地區還發生熱戰，美蘇代理人打得你死我活，此乃美蘇在爭奪「勢力範圍」。

那時候的中國，已經脫離了蘇聯陣營，自成一格。一方面堅持社會主義，堅持自力更生，奮發圖強；另一方面率領第三世界國家及團結第二世界國家——主要是歐洲諸國、日本、加拿大、澳洲等，與美蘇相抗。

中國清楚知道，美蘇兩個超級大國能以霸權主義侵害中國的主權、安全和發展利益。那時候，中國在維護國家主權、領土完整和安全方面最是艱難和危險，發生過數次戰爭。和美國人在朝鮮半島打、在越南打，和蘇聯人在我國的珍寶島打，而且都遭到過美蘇的核威脅、核訛詐。

正因如此，中國再苦再難再窮，也要發展核武器，要有「兩彈一星」，這是打破美蘇對我核威脅、核訛詐的最有效方法。中國有了核武器，無論是在閉關鎖國的年代，還是改革開放的年代，都能夠阻遏世界霸權的致命威脅，捍衞國家主權，堅持走自己的發展道路。

美蘇爭霸之冷戰結果，是蘇聯崩潰。不過，俄羅斯繼承了蘇聯時代豐厚的軍事家底，特別是核武器家底，擁有全球最多的核彈頭，而且俄羅斯從來不講「不首先使用核武器」，這個威懾力令山姆大叔膽寒，不敢亂來。現在老美把中國、俄羅斯視為最大對手，它是最怕老俄。這些年，俄羅斯不但揮舞核武器，堅決抗美，而且全力運用「常規戰軍力」，在全球擠壓美軍耀武揚威的空間。

比較而言，雖然老美把中國視為比俄羅斯更強大的對手，向中國施加了多方面的壓力，中國在根本利益上也寸步不讓且有反擊，但老美卻未生懼我之心，這和中國的民族性有關。