隨着中美博弈愈來愈白熱化，「半球化」的說法甚囂塵上。所謂半球化，就是從「全球化」退回「一個地球、兩個體系」的年代，形成雙主軸，一個主軸是美國，一個主軸是中國。如果真的出現這種情況，全世界也許都要選邊站，香港又該如何選擇？答案顯而易見，作為中國特別行政區，香港當然只能站在國家這邊，而不可能站在美國那邊。

有些黃絲言必稱美國，開口美式民主，閉口普世價值，黎智英之流甚至公開叫囂「為美國而戰」。這種人不是太傻太天真，就是燒壞了腦袋，他們忘記一個基本事實，香港是中國一部分，而不是美國殖民地，不管他們如何搗亂，如何挾洋自重，都改變不了任何事實。在反修例黑暴中，他們既要「光復」，又要「攬炒」，那是何等囂張，結果呢？《港區國安法》一出台，他們即囂張不起來，逃亡的逃亡，下獄的下獄。這個故事告訴他們，香港高度自治權不可能與中央全面管治權抗衡，他們企圖借助外部勢力迫使北京讓步，將香港打造成西方共管的殖民地，純屬癡人說夢。

香港實行一國兩制，保留資本主義制度，有別於內地社會主義制度，這是特定歷史條件下的特定安排，屬於權宜之計。但有些香港人因此自高自大，總是以西方陣營一員自居，抗拒內地所有一切。即使面對中美博弈，他們也選擇站在美國一邊，公然背棄國家民族，與14億中國人為敵。實際上，在國之大者的問題上，香港根本沒有選擇餘地，更不容許以兩制對抗一國，如果有人要繼續「為美國而戰」，那就只能在赤柱享受「精彩人生」。

過去香港作為中國對外門戶，享盡天時地利，通吃兩家茶禮，但隨着「半球化」的到來，香港已不可能再左右逢源。對此，香港人必須有清醒認識，也必須作出選擇，要麼移民外國做二等公民，要麼重新了解自己的國民身份。