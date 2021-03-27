法律面前，是否人人平等？這句話相信不少人會質疑，起碼窮人沒有錢請律師，很多法律權利都未能維護，又或者有錢人請一些頂級大狀，往往事半功倍，曲都說到變直。不過，即使聘用大狀，也不敢寫包單必定打贏官司，香港法律制度，夾雜普通法、本地法例、《基本法》以及《港區國安法》，相信連律師也未必可以清楚掌握。最近上訴庭一宗重大判決，更加顯示司法制度的不確定性。

前年7月中正是反修例示威爆發期，上環發生衝突，一對夫婦和一名17歲少女被捕，去年法庭裁定暴動及交替的非法集結罪名不成立，原審法官指非法集結與暴動罪中，「共同犯罪」的檢控基礎不適用於並非身在現場的人。律政司向上訴庭尋求法律指引，要求釐清「共同犯罪」是否適用於非法集結和暴動罪。

上訴庭日前表明，「共同犯罪」原則適用於《公安條例》中的「非法集結」與「暴動」罪，即使不在現場，亦能以「共同犯罪」原則定罪。例如幕後指揮、提供物資、唆使，以至把風、駕車接載現場人士，亦可納入範圍內，與身在現場作出違法行為者一樣要承擔法律責任。

這個判決出爐，相信不少反對派、黃絲以及港獨分子立時騰騰震，以往本着「精人動口不動手」，肆意鼓吹示威衝擊社會，以為躲在後方，做鍵盤戰士便不用上身，現在隨時會被秋後算帳，互聯網上留下的痕迹休想磨滅。有意見指現在社交媒體大眾化，派「like」不用成本隨手便給，若被視為鼓勵他人參與暴動或非法集結，言論自由等於被收窄。但上訴庭法官指出，言論自由並非絕對，不能為真正的犯罪行為開脫，假借言論自由鼓吹參與非法集結或暴動不應獲得免責。各位網民以後真的要小心了，不要亂派like，否則隨時惹官非。