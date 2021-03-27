瑞士的「良好棉花發展協會」（BCI），按2020年12月的公布，有數千會員，會員分4類：零售商和品牌、供應商和製造商、生產者組織以及公民社會，成員需依從其規則立場，否則不批准驗證。所以，當BCI發表聲明，指新疆維吾爾自治區少數民族棉花生產有「強制勞動」，決定暫停在新疆發放BCI棉花許可證，H&M產品的棉花將不再從新疆獲得。而這立場是去年10月發表，今年3月重新編輯，同樣宣稱新疆地區存在「強制勞動」和其他「侵犯人權」現象，不符合該組織的「行為標準」，須立即通過吊銷或拒絕BCI許可證來處理。

無論如何，BCI的原立場，對新疆棉花產業造成衝擊。美國品牌Nike不採購新疆產品、不使用其紡織品和紡紗品，它在青島的廠房，停止聘用亦將不再有任何新疆員工。Uniqlo等12家日本公司以及德國Adidas亦加入制裁行動。

不過，國家棉花產業聯盟副理事長王進華稱，BCI組織與美國棉花協會、澳洲棉花協會關係密切，可說是同一陣營，去年9月美國前總統特朗普宣布因「強制勞動」原因，對新疆服裝和棉製品企業實施禁令，BCI隨即宣布停止為新疆棉花認證。而中國外交部發言人曾多次澄清，新疆沒有「強制勞動」事件，新疆近一半農民種植棉花，七成是少數民族，並指新疆種植棉花早已機械化：用播種機、收割機、無人機等，而且薪金是屬當地的高水平，不少外省勞工也跑到新疆找工作機會，所以不要把中國農村停留在百年之前，她亦歡迎歐盟組團到新疆考察。

今次棉花之戰，風眼何在？筆者認為，這也是中美「一哥」之爭。過去，美國是棉花第一生產國，但自從中國使用棉花小麥雙季播種和地膜覆蓋式推動棉花生產，數量和質量都有級數式躍升。中國成為棉花第一生產國，美國跌至第二。而中國更是全球最大棉花消費國和棉紗生產基地，打通了整條產業鏈。以前，美國紐約期貨交易所主控棉花的定價權，2004年鄭州商品交易所推出棉花期貨交易，2011年湖北天門市建成全國最大的棉花交易市場和國際化大型現貨超市，2016年上海落成了國際棉花交易中心。所以，中國已成為世界紡織業的中心──「一哥」。美國推棉花戰，是「一哥之戰」。

中國棉花協會發表聲明，希望國際紡織服裝品牌商能夠尊重中國市場和消費者，並歡迎到新疆考察實情。

推動立場和人的情緒以打擊對手，不等於自己可以向上爬。數據和實情說明一切。期望各方努力，在競爭中改革和進步。（完）