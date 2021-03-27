瑞典品牌H&M發表抵制新疆棉花聲明，一石激起千重浪，國內民族情緒愈演愈烈，連帶多個國際品牌也受波及，代言該些品牌的中港台明星紛紛割席終止合作，加上網購平台將多個品牌下架，一場轟轟烈烈的「中國人反抗西方霸權、抵制辱華企業」運動由是展開。

官媒指出，整場風波的幕後黑手是良好棉花發展協會（BCI），全球有數千會員的BCI曾於去年10月發布新聞稿，並於今年3月重新編輯發放，宣稱新疆地區存在強制勞動和其他侵犯人權現象，去年3月起，BCI暫停在新疆地區發放許可證。巧合的是，美歐多國最近就新疆人權問題大做文章，制裁中國官員，中國亦進行反制，鬧得不可開交，BCI的聲明無異於火上加油，被視為西方遏華的推手。

說到底，新疆人權問題只是西方國家抹黑中國的藉口，所謂強制勞動、侵犯人權，全部都是空口講白話，他們連新疆都未曾踏足過，僅將流亡在外的新疆反華領袖所說便當成「證據」，自是激起中國反感。中國外交部以美國勞役黑人的歷史作反擊，不可謂不乾脆，惟這場風波如何收科還是未知之數。有指H&M每年在中國賺取74億元人民幣，是其第4大市場，加上疫情重創歐洲，更凸顯中國市場不容有失。求財不是求氣乃係營商之道，H&M會否跪低，將是這場風波能否終結的指標。

但由此又帶出另一個問題，就是中國消費者抵制國際品牌可維持多久？皆因國貨根本難以找到代替品，穿Nike、Adidas的人會改穿李寧牌嗎？當然，中國現在是打開國門而非閉關鎖國的年代，表明立場、嚴禁吃飯砸鍋是一回事，而非要禁止國際品牌在華做生意。抵制風波只會是一時，然則國產品牌也有需要急起直追，做到質素媲美外國品牌，國人用國貨，而毋須每次皆被不懷好意者「睇死」，最後還是要掏錢送給外國反華企業。