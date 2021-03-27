香港電台每年耗費約10億元公帑，白花花的銀子用了不打緊，卻換來一個反中亂港的宣傳大本營，政府無異於搬起石頭砸自己的腳。該台的亂象由來已久，近日新任廣播處長上台，雷厲風行，決心要將親反對派的演出者掃地出門，但此舉招來非議，說是扼殺言論自由云云。

言論從來沒有絕對的自由，傳媒經營者與受僱者之間，彼此合則來，不合則去，沒有甚麼好糾纏的。譬如昔日壹傳媒的政治取向尚未走到如斯極端，他們就某些社會事務找我訪問，我會答應。後來，雙方的看法漸行漸遠，大家就不再接觸，完全沒有甚麼鬧翻的過程，這只是自然而然的默契。

2019年10月，筆者因為支持政府止暴制亂，惹來「黃絲」年輕人不滿，更在大專院校的課堂上包圍我，要我就言論道歉。過程中，筆者3次被推倒在地，但是該片段在壹傳媒播放時，卻被砍頭砍尾，片中暗示我其中一次是假裝跌倒的，看了實在教人哭笑不得。不過，我也不怪壹傳媒，他們的新聞工作者要迎合老闆，自然會設法發放出上頭所需的訊息，實在沒甚麼稀奇。

我反倒不明白香港電台「黃絲」演出者抱的是甚麼心態，既然矢志反共、反特區政府，又何必賴在政府的廣播機構不走？外面的世界無垠無涯，你出去後大可以在網絡上割地為王，喜歡宣傳甚麼就甚麼，何苦要屈就？

美國的廣播機構號稱公平、開放，其實不然，每個經營者都有既定立場，以剛過去的美國總統選舉為例，親現任總統拜登的傳媒，不會說前總統特朗普的好話。當特朗普發表演說，講了上半句，電視台覺得不中聽，可以即時中斷直播，總統就連下半句要講的話，也出不了街。這就是西方媒體的現實，香港的「黃絲」演出者，過去是給寵壞了。