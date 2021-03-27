一個地方是否文明，政府對基層市民是否關顧，對人口老化是否上心，通常見微可以知著。呢，基於眾生平等，本報尊重生命，亦尊重動物權益，真正做到大愛無疆！連日來追蹤並翔實報道西貢牛「531」慘遭漁護署套上追蹤頸圈，呢舊醜陋嘅「緊箍咒」連日來令「531」痛苦流淚，見者無不為之心酸！

可恨庸官一味死撐狡辯，一時話牛牛已經習慣，一時話係敏感流淚，要言之，就係舉手之勞都唔肯做，搞到老朽都好勞氣，想學吓行為藝術舉中指問候吓一眾庸官，究竟是甚麼東西才可練就如此麻木不仁？

本報有圖片有真相，更親自去西貢視察，發現「531」精神委靡，意志消沉，人道「英雄最怕病來磨」，牛牛最怕頸箍咒，記者但見佢一直躺在草地上，雙眼更見淚痕，狀甚痛苦。雖然愛護動物協會一名人員到場探望，可惜仍未能撫平「531」嘅受驚情緒。有區議員指「531」情況每況愈下，情緒和精神均不如以往，認為漁護署應該盡快到場視察以及即時拆除其頸圈！

該區議員更建議署方應保育草地和水源，讓牛隻不會四出覓食，以防止意外發生，而非只係追蹤其行蹤作研究，若署方一意孤行，不排除發起民間聯署表達意見。其實講到尾，都不如東方報業集團獻「貓狗善終園」藍圖，一站式為動物提供生養死葬服務，同時加埋牛牛，圈兩大塊草地畀佢哋！咁正咁有建設性嘅藍圖，庸官就完全當睇唔到，有議員怒斥政府「連照抄都唔肯」。

唉！庸官怠政，病入膏肓，已去到無可救藥！庸官至叻左推右推，砌詞狡辯話外國冇先例，又或是冇土地！其實，只要思想不滑坡，辦法總比困難多！不少地方包括堆填區復修後嘅山旮旯地區都有空地，將軍澳嘅環保大道寵物公園都係建於復修區上，漁護署唔想變「漁虐署」就咪諸多藉口囉！