早期中港兩地走私活動頻繁，不法分子分別利用海陸兩路，聘用長者或年輕人採用螞蟻搬家的方法，偷運貴價物品過關；也有串通貨車司機利用中港貨車改裝的暗格進行走私黃金、私煙或未經完稅的汽油，及利用大飛偷運人蛇、手提電話、電腦、電子零件、海鮮、野味等，走私的方法五花八門，足以證明走私的物品是有一定的市場需要。經過中港兩地執法人員緊密合作，嚴格把關，走私的情況一度受控，但近期走私人蛇和寵物的非法活動有明顯上升趨勢，當局不能輕視。

近年活躍的人蛇集團，多以一條龍方式運作，首先在偷渡者原居國家招募人蛇，安排他們從陸路或乘飛機前往內地，再到廣東或深圳沿岸，為他們提供短暫的食宿；另外，招募內地妓女，然後等機會將他們從水路或陸路運來香港。人蛇一般須繳付高達數萬元的偷渡費用。偷渡入境是有組織的罪行，利潤可觀，所以必須集中火力打擊人蛇集團。偷運人蛇的人可能觸犯《入境條例》第37DA條的「協助未獲授權進境者留在香港」罪，經簡易程序定罪後，可處罰款25萬元及監禁3年；經公訴程序定罪後，可處罰款50萬元及監禁10年。根據《入境條例》第37D條，「安排未獲授權進境者前來香港的旅程」的罪行，最高刑罰為監禁14年及罰款500萬元。

任何人非法入境香港，根據《入境條例》的規定和在R v So Man King [1989]的案例而確立的判刑指引，被告認罪，法庭會以15個月監禁為量刑起點。

另外，12名香港人去年8月偷渡台灣期間被內地海警截獲，於深圳市的法院進行審判，承認組織他人偷越邊境罪的男被告判囚3年、女被告判囚兩年，二人分別處罰二萬及1.5萬元人民幣，至於承認偷越邊境罪的8名被告，則分別判囚7個月及處罰一萬元人民幣。當局對兩名自願認罪認罰的未成年人，經過依法審查及不公開聽證，最後作出不起訴他倆偷渡邊境罪的決定，因他們在港涉嫌觸犯香港法律，由深圳警方移交香港警方。

在新冠肺炎疫境中發現「新商機」，有不法分子開拓走私動物的財路，化身為寵物移民中介，聲稱可在疫情肆虐期間，為到內地避疫的市民將寵物避開正常清關手續運至內地。主人渴望與愛寵早日團聚，卻所託非人，無良中介以海路走私，遇到執法人員截查，竟曾將數十隻動物拋落大海而溺斃。

走私寵物的人可能觸犯《保護瀕危動植物物種條例》，任何人如非按照本條文的規定以進出口或管有瀕危物種，均屬違法。一經定罪，最高可被判罰款1,000萬元及監禁10年，有關物品亦會被充公。另外，根據《防止殘酷對待動物條例》，虐待動物最高可處罰款20萬元及監禁3年。

為防範制止懲治非法走私的不法之徒，香港警方連同入境處及海關，必須採取一系列措施，加強於水路及陸路邊境打擊非法出入境罪行。執法部門必須積極與內地部門合作，盡量在非法入境者抵港前進行堵截，透過加強刑罰及加強執法雙管齊下，遏止新一輪的偷渡潮。