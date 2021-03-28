正論：清零進入關鍵期　最怕港府不作為

事隔4個月，香港終於再次迎來零本地確診紀錄，昨日新增6宗個案皆屬外地輸入，港大專家袁國勇喜形於色，直認「現階段終於有機會清零」。消息無疑令人鼓舞，但同時令人憂慮，須知對上一次本地零確診不久即爆出「跳舞群組」，以港府慣性自高自滿、漫不經心觀之，一不小心隨時又有大爆發。

日前確診且屬本地源頭不明個案的日籍空姐，於潛伏期及傳染期內曾7次前往北角一健身室上堂，令人擔心再釀「健身群組」翻版。袁國勇昨日到上址視察，評估後認為該健身室設有空氣清新機，雖換氣不足但有鮮風流入，爆發機會較低，總算令人鬆一口氣。他又提到，近日確診數字低，如追蹤工作做得徹底且「不放人進來」，本港內部有機會清零，但要防範復活節假期疫情反彈。重申不戴口罩的場所最高危，包括健身中心、食肆及酒吧等，呼籲市民千萬不要鬆懈。

言者諄諄，固然用心良苦，疫情際此關鍵時刻，到底是向好的方向走，還是向壞的方向去，全城無不高度關注。特別是去年11月16日也是錄得8宗外地輸入個案，沒有本地確診，惟開心不了多久，即爆出感染人數逾700、冠絕所有群組的「跳舞群組」，開啟了第4波疫情的高峰。前車之鑑就在眼前，最怕港府繼續一貫的掉以輕心，部分市民抗疫疲勞，零確診將會很快破功。

這樣說絕非無的放矢。林鄭在網上發表每月抗疫工作報告，依然不改自吹自擂本色，繼自詡「抗疫百日漸見曙光」、「張弛有道」、「滴水不漏」後，她又大言炎炎提到過去一個月沒有輸入個案流入社區，並透過快速密集檢測和追蹤緊密接觸者，毋須再次關閉處所亦成功遏制疫情蔓延。然而市民看後不覺寬心，反而愈看愈驚心，所驚者，乃係港府抗疫逾年依然沒有吸取教訓，完全不懂驕兵必敗的道理，何況林鄭自賣自誇已非首次，惟每次自誇後疫情必來個大反彈，只要防疫措施稍一放鬆，確診個案必定如火山爆發，屢試不爽。

尤其是疫苗接種計劃搞得一鑊泡，解說不清、死得人多不用說，復必泰更爆出包裝瑕疵而叫停接種，不僅令本已低下的接種率雪上加霜，已接種第一針的市民更是「半天吊」，如未能如期接種第二針便會「前針盡廢」。奈何港府高官對於何時能恢復接種復必泰語焉不詳，公務員事務局局長聶德權僅稱，期望本周有消息再決定如何跟進。連接種疫苗都波折重重，加上科興保護率低，被質疑難達致群體免疫，香港是否能如專家所說清零可期，怎能叫人不擔心？

時間不等人。香港在疫情折騰下經濟沉疴不起，各行各業奄奄一息，反觀港人旅遊熱點泰國布吉島卻搶先宣布，7月1日起讓已接種疫苗的遊客豁免隔離到當地旅遊，令港人羨慕不已。港府事事踢一踢動一動，一味等運到，別說「疫苗護照」十畫未有一撇，就連何時與內地通關一樣說不出究竟。在一班廢官帶領下，一旦疫情再次反彈，後果肯定是災難性。