神州觀察：煤企囂張阻調查　有人庇護膽自大

內蒙古涉煤領域腐敗問題嚴重，迫使當局展開倒查20年的反腐專項行動，要跟他們算總帳，據中紀委早前公布，區內已立案670多起，涉及近1,600名官員，所涉腐敗包括以權謀私、官商勾結、充當非法採煤的保護傘等，一片烏煙瘴氣。亦正因如此，相信該領域還有不少腐敗官員、保護傘尚未被揪出，甚至繼續在為一些煤企的非法開採行為提供庇護。

據內媒報道，去年因涉嫌盜採被刑事立案的內蒙古赤峰金鑫礦業有限責任公司，最近再遭舉報在礦井下私藏炸藥，警方其後帶人前往調查，不料遭公司負責人率眾圍堵威嚇，阻撓下井調查。該負責人更當場放出狠話，稱這裏是礦山，而非公安局；又囂張表示，誰敢下井便打斷他的腿，並一度想要毆打調查人員，以致事件最終擾攘近6小時，需在警方增派大批支援隊伍後才完成執法，起出炸藥。

涉事煤企不將警方執法人員放在眼裏，之前又已因非法採礦遭立案調查，不僅屬屢教不改、頂風作案，還能有恃無恐、底氣十足地搞對抗，只能說明其背後必有保護傘撐腰站台。而該煤企的盜採行為更可追溯到2010年，以及被列入內蒙古建設綠色礦山、清理整頓礦產資源首批案件，該間原本只有硅石採礦許可的公司，被指在赤峰市巴林右旗時任領導庇護下，得以越界盜採銅礦、銀礦等金屬礦，從而令市政府正規招商引資來的另一間國資參股礦業公司淪為受害者，損失難以追討，後者雖已就此向當局作出舉報，調查工作卻遇到諸多阻礙，至今進展緩慢。

出現這種情況並不令人感意外，就像青海那位「隱形首富」可在祁連山麓非法開採14年，期間當局還開展號稱最大規模的生態保衞戰和力度空前的問責風暴，照樣沒能將他怎麼樣，那些被「圍獵」的官員只要一朝仍在台上，自會繼續充當保護傘，為其消災解難。再如陝西早前的「千億礦權案」，透露出的不還是利益驅動下的腐敗交易、權力勾兌？尤其是一些官員已不再滿足於做別人的保護傘，只拿些好處，而是以改制、入股等方式將國有及私人煤企據為己有，大肆攫取不當利益，十分貪婪。

內蒙古官場的「靠煤吃煤」腐敗在其他煤炭大省同樣存在，乃至其他領域的靠山吃山、靠水吃水現象亦都不可避免。更需看到，面對涉煤領域盤根錯節的利益腐敗，一是不能指望倒查20年就可全面清查乾淨，將所有腐敗官員一舉揪出；二是清查後，必然要有大批新的官員補充進去，畢竟得有人繼續幹活，保證政府基本運作，只是當局又如何保證換上來的官員不再淪為腐敗分子和保護傘？這個問題不解決，一切將是徒勞。