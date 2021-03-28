功夫茶：外來官添煩添亂　涉制裁早走早着

回歸就嚟24年，香港殖民地陰魂不散，最明顯就係司法制度，同九七前有乜分別？一樣採用英式普通法，法官繼續戴假金毛，而真正金毛依舊留喺司法部門內！

呢，終審法院設有非常任海外法官一職，即係外國法官輪流嚟香港審案，一直以來都畀人質疑，中國人當家作主嘅地方，最高級別法院竟然仲要搵外人幫手，成何體統，顏面何存？而且呢班人帶嚟麻煩多多，英美帶頭制華，你話英國人會幫邊一方呢？唔通得閒嚟香港做嘢一排，就會大義滅親，捨英親港？

嗱，身兼終審法院非常任法官嘅英國最高法院院長韋彥德，就同祖家同一鼻子出氣，對《港區國安法》條文說三道四，早排話未有決定留低喺終審法院，佢大言不慚話若然本港情況到了佢不能再基於良知做下去，就會走人。英國佬一方面話重視司法獨立，另一方面又將香港司法與政治混為一談，干涉香港事務，「神又係佢，鬼又係佢」。英國嗰邊係咁放聲氣話可以撤回喺香港任職嘅英國法官，而英國最高法院嘅聲明亦指出，包括韋彥德在內嘅10名在港法官應該辭職。本港議員直斥非常任法官理應為香港法治服務，而非為英國政客服務，「要走就早走早着」。

呢，尋日另外一個終審法院非常任海外法官，又帶嚟蘇州屎喇！中國外交部上星期五宣布，因為新疆問題制裁英國9名人員同4個實體，其中包括埃塞克斯園大律師事務所，而現時終審法院非常任法官郝廉思，正正係埃塞克斯園大律師事務所嘅全職仲裁員。仲有香港國際仲裁中心前主席祈文輝據講會喺5月加入呢間大律師事務所，並申請嚟港執業。喂喂，制裁屬於外交層面，係一國事務，事關重大，郝廉思身份亦好有可能存在利益衝突問題，香港應嚴格遵從國家指令，司法機構點解唔立即表態回應，呢壇嘢又玩後知後覺？

有議員就叫郝廉思選擇盡快辭任仲裁員或者唔撈終審法院非常任法官。功夫茶覺得唔到佢哋揀唔撈，呢啲非我族類，梗係早走早着，冇鞋挽屐走，快啲躝屍趷路，依家唔走，遲啲可能用掘頭掃把攆佢哋走！但係都要感嘆一句，早知今日，何必當初，點解要請呢班真金毛嚟審案？唔通嫌本地人戴假金毛唔夠照？

呢嗱，司法人才本地化，搞咗咁多年，各級法院仍然充斥外籍法官，律政司有大案竟然優先考慮洋大狀檢控，香港冇本地法律人才咩，定係覺得唔夠班？喂喂喂，咁算唔算種族歧視先？唔通司法機構帶頭歧視中國人律師？司法機構好快啲澄清喇，平機會有沒有需要查吓，唔好側側膊唔多覺喎！