世界視線：千呼萬喚雷聲大　拜登記招雨點小

千呼萬喚始出來，美國總統拜登首場白宮個人記者會登場，「乏善足陳」卻是各界一致的評價。

拜登在記者會上最引人注目的言論之一，無疑是「任內不會讓中國取代美國的領導地位」，然而這與其說是美國人決心的宣示，倒不如說是凸顯老美霸權旁落的不安全感。事實上，由奧巴馬時代的「美國永遠不做老二」，到特氏的「美國第一」，再到拜登的「不會讓中國取代」，美國人一次又一次向世界宣示，「永保霸權」已不是令世界更美好的「手段」，而是「目的」本身，在這情況下，美國必須在香港、新疆等問題上找中國的「碴子」，中國駐美大使形容這是美國的「坐莊」心態，一針見血。

正是美國對被中國取而代之的空前不安全感，拜登在記者會首秀上的表現，難免被各方放在顯微鏡下細看：作為西方世界的領袖，拜登能否表現出必須的自信？

拜登在這方面的表現令人不敢恭維。拜登上任後超過兩個月，在輿論壓力下才舉行首場個人記者會，本來已引起坊間對拜登臨場反應的擔憂，按理說其團隊應為主子作最充分的準備，結果拜登在記者會上還是頻頻「食螺絲」。最要命的還是：拜登被拍到手上的「貓紙」，上面印着到場記者的名字、照片及所屬機構，並且旁邊編了號，原來拜登竟然連答記者問題也要「內定」，「內定」倒就罷了，拜登卻是連讓霍士記者充當「民主櫥窗」的氣度也沒有，難道這就是民主燈塔領導人的格局？有人為拜登的「貓紙」辯護，強調這是要區別於特朗普的信口開河，是力求精確的負責表現，但即使是讀稿，拜登也一度把美國在全球基建的排名說成是第85位（事實是第13位），如果任由拜登脫稿演出，後果將會有多災難性，可思過半。

都說國有國運，看看這幾屆美國領導人，由奧巴馬的大言炎炎、姿態勝於實際，到特朗普的狂妄自大、不學無術，再到拜登的年老衰朽，連上個樓梯也「三連仆」，一蟹不如一蟹，美國衰落已成定局，關鍵只是中國能否把握機會而已。