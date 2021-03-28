3月，北京高層除與俄羅斯外長會面外，出訪歐洲和中東，明顯地是合縱連橫地對抗美國的圍堵。

訪問歐洲主要是東南歐，希臘、北馬其頓、塞爾維亞、匈牙利，它們連成一線，即國際上稱的「巴爾幹絲路」。

由希臘的港口，中國貨物可北上直達匈牙利，再在匈牙利轉運至歐洲各地。其中匈塞鐵路由中方貸款興建已動工多時。「巴爾幹絲路」的重要性是把中歐連接回復到歷史上的「絲綢之路」，取消二三百年的繞路西北歐，才運往歐洲其他地方的航運。

這樣的歐洲貨運路線的轉變，打擊的是西北歐的港口及其物流經濟如荷蘭、比利時等的主要的港口城市。同時，推動匈牙利作為入歐樞紐，可打擊現時對波蘭的陸路交通依賴，地緣戰略意義重大。此所以匈塞鐵路一直為總部在比利時布魯塞爾的歐盟所反對。對歐洲未來政經的發展，影響之大，可與俄羅斯與德國天然氣管道的「北溪二號」相比。

歐盟中央對同屬歐盟的希臘、匈牙利長期排斥、打擊，這些國家早已不滿歐盟偏重大國強國，而塞爾維亞更是二三十年來從南斯拉夫時代便備受美國與歐盟侵略，孤立無援。北馬其頓亦是美歐瓦解南斯拉夫而來的孤兒，二者不可能有歐美資助，反而是被長期的強壓迫害。

中國在東南歐17+1的組合中突出與這4國加強合作，作用巨大，至少歐美在圍堵俄羅斯時有後顧之憂。「巴爾幹絲路」亦全面推動歐洲的政經格局變化，中國還可進一步拉攏奧地利、意大利，也借意大利與希臘一起重振歷史上的地中海至歐洲北部的「絲綢之路」。

訪問中東，用意相信是尋求支持，反對美國策動疆獨陰謀。其中土耳其與美國已離心離德，又是疆獨的傳統支持者（所謂泛突厥主義），從源頭堵截使土耳其不與美國在疆獨問題上呼應，而沙特阿拉伯是遜尼派極端主義的根源，也是最大的金主，疆獨亦得其資助，且由中東往阿富汗、巴基斯坦從南疆滲透入中國作亂。

沙特阿拉伯亦與美國交惡，與中國有更多的經貿合作，中國拉攏它，可斷疆獨的資金來源。單靠美國財力，未必可維持現時的攻勢。伊朗主導什葉派，中國與之合作，既阻遏什葉派與疆獨的關係，也可游說它與沙特阿拉伯和解。一方面穩定中東，另方面，它們可與中國攜手打擊疆獨。這是從根源入手，切斷美國聯盟宗教極端主義者的連繫。

中國的外交已經從守轉攻。中國歷史智慧說，進攻是最佳的防守，信哉！