《港區國安法》公布後，中央全面管治權逐項落實後，香港的局面進入歷史拐點，進入變局。變局結果之一，橫行多年的反對派基本失去政治活動空間，反對派的黨團和人物，在「捱過」國安法的「落實」後，還想從政，就一定要脫胎換骨，洗心革面，與「自己的歷史」徹底告別，以今日之我打倒昨日之我。

相信這樣的人極少，尤其那些老牌反對派政客，一是他們從來就頑固不化，是要帶着花崗岩腦袋見上帝的人；二是他們丟不起這張老臉，過去的「榮光」不能承受唾面自乾之辱也。

一些中青年的反對派，可能會「順應形勢」、「靈活多變」，想辦法繼續從政，先留下來再說。然而，這也不容易，在層層把關、嚴格審查、不斷「紀檢」之下，他們是混不了多久的，他們的偽裝是會被揭穿的。

不過，在反對派猖狂多年的歲月中，他們當中確實有過一些想走「中間道路」的人。他們本質上不是與「中共為敵」，與中國為敵，他們只想「又砌又傾」，這樣的反對派北京是一直歡迎的。

可惜，在當年的環境下，在激進反對派橫行、社會撕裂、尖銳對立下，他們是沒「地方企的」，只能被選民拋棄，無所作為。

現在激進反對派已滅頂，「溫和反對派」、「中間道路反對派」就可以復活。北京需要這樣的人，香港需要這樣的人。他們不僅是「花瓶」，而且對體制運作和「民主建構」都有用處，「一國兩制」嘛，理應有這樣的「反對派」。

不過，根據歷史的經驗，這樣的反對派難的是「可持續性發展」，一是他們反着反着，就會「選票所逼」或「情不自禁」的越界，或因為形勢寬鬆，就忘乎所以，又招麻煩。

二是這樣的反對派會患得患失，漸趨謹慎，把自己變成了建制派。要知道，在形勢需要下，當局對他們的轉變是會欣然接受的，甚至有所鼓勵。總而言之，這樣的反對派玩政治，從來就是不知如何安頓自己。