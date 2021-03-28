來說是非者，就是是非人。美國等西方國家指摘中國在新疆推行「種族滅絕」政策，其實搞種族滅絕的恰恰是美國白種人，他們當年對印第安人趕盡殺絕，難道不是種族滅絕？他們以「強迫勞動」為由禁制新疆棉花，其實曾經強迫黑奴採摘棉花的恰恰是美國白種人，有圖為證，難道他們可以否認？西方以己度人，將自己不光彩的歷史套在中國頭上，反而自暴其醜，令中國人進一步認清西方虛偽的本質。

欲加之罪，何患無詞，西方不斷拿新疆問題說事，甚麼種族滅絕、強迫勞動等等，分明是惡意抹黑，毫無根據，正如他們拿着一袋洗衣粉誣指伊拉克藏有大殺傷力武器一樣。但這次他們注定無法得逞，中國既不是伊拉克，更不是八國聯軍鐵蹄下的晚清，西方不敢明刀明槍動武，只能編造謊言妖魔化中國，這恰恰證明他們力不從心，色厲內荏。

最可恥和可憐的是那些國際服裝品牌，既想賺中國人的錢，又要充當反華幫兇，結果弄得裏外不是人。他們可以不用新疆棉花，中國人自然也可以不用其產品，這是自由選擇，誰也不要勉強誰。反正新疆棉花中國人自己都不夠用，根本不需要這些國際品牌幫襯，他們既然要杯葛，就應該杯葛到底，完全離開中國市場，這不是一了百了嗎？

說來實在諷刺，美國發動貿易戰、科技戰、金融戰等等，都無法令中國屈服，只好拿新疆棉花做文章，可見老美已黔驢技窮。如果說貿易戰損人不利己，而棉花戰顯然是害人不成反害己，老美自以為得計，其實愚不可及。當年毛澤東在總結抗美援朝戰爭時指出：「美帝國主義者很傲慢，凡是可以不講理的地方就一定不講理，要是講一點理的話，那是被迫得不得已了。」這番話如今依然適用，美國等西方國家還是那麼傲慢，還是那麼不講理，唯一不同的是，中國已經不是過去的中國了。