特區法治崩壞，特別是前年爆發反修例示威後，「黃絲」反對派人士，想推翻政府管治權，除了以打砸破壞脅迫，亦派出同黨滲入各階層，包括政府部門，禍延司法界，整個司法界妖孽充斥，需要正氣來掃蕩歪風。

《東方日報》獻上司法改革藍圖，其中要點是由一些已退休又受過專業法律訓練的紀律部隊高層擔任裁判官，他們對本港法律熟悉，具備處理專門罪案知識，入境處人員處理假難民及黑工案、海關人員處理盜版及私煙案、警務人員處理各類刑事案件，加快審理效率，減少案件積壓。假難民的司法覆核案件積壓嚴重，反修例相關案件亦不遑多讓。前年7月發生的立會暴動案，竟然排期到2023年才審，事隔4年，控方證人記憶有可能減退又或模糊了，作供會否因此受到影響，變相被告們得益？又或者無辜人士一直被扣，到時無罪釋放，白白坐了幾年監？無論任何角度，盡快處理案件才是道理。

不得不提，壹傳媒黎智英涉嫌2017年在維園六四集會上，用粗口恐嚇東方報業集團男記者案，去年審訊有圖有片佐證，表證成立，裁判官裁定黎刑恐罪名不成立，律政司在上訴限期的最後一日提出上訴，惟至今超過半年，該案仍然未有聆訊日期，律政司對案件一再拖延固然責無旁貸，司法部門難道不能盡快處理？東方仗義執言，多作批判，恐怕成為別人的眼中釘，遭受報復和受到不公平對待。

立法會財務委員會日前通過，開設一個高等法院上訴法庭法官職位、保留一個首長級丙級政務官職位，及開設一個首席行政主任職位，據說是應付高等法院上訴法庭的工作量。但議員質疑司法機構過去工作表現，積壓案件奇多，增設一兩個人手收效成疑。司法機構需要一個徹底改革才可以撥亂反正，別讓法治沉淪下去。