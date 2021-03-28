警方日前以洗黑錢罪拘捕一名黑暴成員，再次揭破了「兄弟爬山，齊上齊落」的虛偽，折射出他們的貪婪。被捕女子25歲，為香港自由之書成員，報稱康文署公務員。據悉，有人藉着在網上發布假消息，包括警方在新屋嶺不合理對待示威者等發起眾籌，聲稱用來支持被捕人士生活，實際上用來購買名牌和個人享樂，涉款超過400萬元；另有兩名涉案男子去年8月逃往美國，正被通緝。

都說黃絲人傻錢多，「手足」唔呃你哋呃邊個，又一次證明所言非虛。只要打着「幫手足」的旗號，黃絲水魚便會自動科水，不消一刻即火速籌到巨款，涉案人可能想也沒有想過，世界上竟然有這麼多水魚，錢竟然這麼容易到手，當然是食得唔好嘥，將款項轉至另一戶口供自己消費，包括買名牌手袋、電子產品及個人證券買賣「錢搵錢」等，另將錢轉到海外戶口供人留學之用。說好的支持被捕人士生活呢？哈哈哈，對不起，全部變成Chanel手袋、iPhone電話和某人的學費了。

當然，事件最臭不可聞的不止洗黑錢，而是被捕女子的公務員身份。一節見則百節知，公務員隊伍之中不僅潛伏大量反中亂港的黃絲，更有知法犯法、無法無天的黑暴，這支隊伍到底烏煙瘴氣到甚麼程度，由此又可見一斑。更須指出，公務員剛剛簽署聲明效忠特區政府，而這名被捕女子肯定也有簽署，當局除了調查其洗黑錢外，更要追究有人是否發假誓。

事實擺在眼前，香港之所以亂成一團，回歸後之所以不斷墮落，公務員離心離德甚至從中作梗絕對難辭其咎。簽署一紙效忠聲明顯然並不足夠，必須從根本上剷除政府內部吃裏扒外的漢奸走狗，入職前的政治審查完全必須。既然港英時期也有政治部對公務員進行審查，特區政府照做又有何問題？說到底，問題還是出在港府廢官「為官避事」，敷衍塞責，蒙混過關。