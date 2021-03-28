台灣軍方高層經常會被問一個問題，就是假如中國大陸的軍隊來攻，台軍能守多久，過去的答案都較客觀、理性，悲觀者說只能守一天，最樂觀的估計是一個月。

近日，新任的防務部首長到台灣立法院接受質詢，被問到同一條問題，他的回應卻出乎所料，說解放軍「要打多少天，我們就奉陪多少天」。外人不知就裏，還以為寶島當真成了「永不沉沒的航空母艦」。

咱們先不說台灣，就由日本說起，時間過得好快，中國的國力也進步得快，回想10年前，筆者最初撰寫報章專欄，當時也有論及中日兩國之間在釣魚島的衝突，我的家人、朋友大多是愛國者，大家就釣魚島問題交換意見，談到中日一旦爆發戰爭誰勝誰負，那時候任何一個人都不敢下結論，也會為解放軍而憂。

晃眼間10年過去了，我赫然發現，身邊已經沒有人再疑惑中日軍力誰強誰弱，要是打起來，大家都相信日軍只能成為「靶子」。日本的軍力一向比台灣強，如今他們尚且不敢在中國面前逞能，試問台軍又能算老幾？說可以跟解放軍纏鬥到底，豈不是讓人笑掉大牙？

慢說日本，就連美國也未必濟事。美利堅的軍事機構作過18次的兵棋推演，假設中美兩國在遠東爆發衝突，戰果如何？每一次的推算都是以解放軍完勝而告終。恐怕就連美國國防部長也不敢奢言，說解放軍攻多久，美軍就能守多久。不過，我對台灣防務部首長的話，卻有不同的解讀，說不定，他講的才是真話。其實，所謂解放軍要打多少天，他們都奉陪，是說解放軍一旦來了，台軍在一、兩天之內或是被殲，或是投降，守軍都沒了，大陸軍人自然就不會再打，人家不打，你便不必奉陪，寶島也就乖乖的「易手」了。呵呵！他話裏的邏輯，恐怕該是這樣理解的。