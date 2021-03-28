疫情反反覆覆，清零無期，通關無望；訪港旅客飛墮式下插，加上政府防疫政策多甩漏，「鬆弛無道」，本港旅遊、零售、餐飲業等遭受嚴重打擊！市道蕭條，昔日鬧市如銅鑼灣、尖沙咀、旺角吉舖處處！失業率創17年來新高，唔少基層丟飯碗，生活於水深火熱，然而，政府乜都歎慢板，5,000元電子消費券發放計劃，又話比發放現金計劃複雜，料一年內才可推行！

政府心中無民，仲講乜嘢「與民同行」！有議員就批評政府未經諮詢公眾，就耗用巨額公帑注資國泰，但就忽略喺疫情下愈來愈多市民陷入財困，如此離地政策，容易給予市民應救不救嘅觀感，打擊市民對政府管治嘅信心。議員又稱，無論美國或澳門都多次全民派錢，香港難以不被比下去。港府一味呻窮，即使財爺料今年財赤達2,576億元，「窮」得只剩下約8,000億元儲備，放眼世界，有咁多儲備嘅經濟體寥寥可數。即係話，港府一啲都唔窮！

根據港大榮休教授周永新嘅研究，指出2019年貧窮人口達149.1萬，已是2009至2019年以來嘅最高峰。佢分析因去年經濟深受疫情影響，預料2020年嘅家庭住戶入息中位數會有相當跌幅，但喺經濟逆境中，中下階層收入嘅減幅會更大，可以預見，到政府公布2020年貧窮情況報告時，貧窮人口嘅數目會更上一層樓，達到破紀錄高位。

有論者亦指出，香港人均本地生產總值達38萬元，叻過日本、德國、法國等先進經濟體，之不過，港人每年收入中位數只有不足23萬元，而且，過去20年增幅完全追不上住宅和用膳開支費用增長。所以話，港人其實很窮！比對起來，政府好有錢，港府庸官薪酬更是世界級，高過歐美唔少政要。港府富裕，有賴市民貢獻，執政卻不以民為本，惠民措施孤寒，勞福局局長羅致光仲要常常講風涼話，知唔知個醜字點寫㗎？