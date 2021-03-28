宣誓當然必須是真誠。正如誓詞中必定有這句：真確無訛。譬如一對新人在監誓人面前訂下婚約，彼此承認及承諾對方是唯一合法夫妻，符合香港法律規定一夫一妻制。倘有隱瞞不符合婚誓事實，便有可能涉嫌觸犯欺詐罪行，不但婚約無效，並且涉嫌發假誓，及可能被追究刑責。

同理，當《2021年公職（參選及任職）雜項條例》通過及實施後，現任區議員必須進行宣誓，才可繼續擔任區議員。但每位區議員面對莊嚴的宣誓，必須想清想楚參政參選經歷和當選區議員後言行，是否符合誓詞要求？有否違反和牴觸誓詞莊嚴而明確的法定要求？因為作出宣誓不單只是向政府及全港市民承諾未來的事及言行，也包括作出的承諾內容有否隱瞞過去的真相及實情，而這些事實都是有過往宣誓人的行徑軌迹證明所作誓詞是否「真確無訛」？人民的眼睛是雪亮的。為免現任區議員觸犯發假誓及發表虛假聲明的罪行，請宣誓者想清楚。

俗語說勉強無幸福，「無咁大個頭唔好戴咁大頂帽」，市民會問誓者10個問題：一、為何竟紀念香港被英國霸佔180年的國恥？二、為何抹黑國家把新冠肺炎稱為「武漢肺炎」？三、為何還要參加35+攬炒行動，並聯結成議會陣線？四、為甚麼要公然違反禁聚令搞「公投」偷步初選？五、為甚麼在2020年6月30日晚上於金鐘集會反對《港區國安法》？六、為甚麼用區議員名義聯署反對《港區國安法》及發表反對聲明？七、為甚麼利用區議會會議平台追究所謂「警暴」、肆意抹黑警隊、公開凌辱警方出席區議會的代表？八、為甚麼要削減滅罪委員會每年正常申請辦滅罪活動九成撥款？九、為甚麼唱「港獨」歌及叫「光時」的「港獨」口號？十、為甚麼仍大倡「五大訴求，缺一不可」的反政府暴亂口號和目標？

所有港人都希望區議員清楚解釋後才宣誓。