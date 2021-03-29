世界視線：對華政策不同調　美歐分歧難遮掩

美國總統拜登積極在全球組建反華聯盟，包括在新疆問題上發起制裁行動，表面上看似風風火火，但同盟之間的分歧卻難以掩蓋。在剛剛舉行的歐盟峰會上，德國總理默克爾就對華政策表態，強調儘管歐盟和美國有很多共同點，但在對華政策上並不一致，猶如在華府頭上澆了一盆冷水。

不可不知，拜登應邀出席歐盟峰會視像會議，是2009年以來首位參與的美國總統，被視為修補大西洋關係的一個重頭戲，結果遭到「隔空」拒絕，情何以堪。事實上，默克爾在對華政策上跟華府「切割」，並不令人驚訝，默克爾今年1月在達沃斯世界經濟論壇發表演講，強調世界應避免形成對立陣營，一邊是美國，另一邊是中國，然後強迫其他國家選邊站，她甚至表明，自己在多邊主義方面的立場跟中國領導人一致，這番話的「聽眾」是誰，毋庸贅言。

除了默克爾，法國總統馬克龍也力主歐洲在美國之外，保持適度的獨立性。馬克龍日前在一個網上研討會明言，即使歐盟因共同價值觀而與美國走得更近，也不應與美國聯合起來對付中國，認為這樣做只會引發與中國的衝突，適得其反。

儘管拜登上台後「美國回來了」，但「美國優先」政策仍然留下。最典型的例子，是拜登延續前朝政策，極力阻撓運送俄羅斯天然氣的「北溪二號」管道；與此同時，延續特氏的「僱美國人，用美國貨」政策，簽署行政命令增加政府採購「美國製造」產品，甚至單方面叫停美加輸油管項目「基石XL」，不惜砸爛數以千計加拿大工人的飯碗。

山姆大叔的最大問題是，強迫盟友站隊對抗中國，出動「大棒」的多，端出「胡蘿蔔」的少。有報道指，華府正計劃跟英國合作，制訂一個大規模基建計劃，與中國的「一帶一路」互別苗頭。藍圖固然美好，遏華「廣結善緣」的方向也符合美國利益，問題是美國自顧不暇，拜登即將公布的大型基建計劃，會否重蹈特朗普時代的「無米粥」覆轍，尚是未知之數，試問有何能耐「兼善天下」？