正論：培訓轉型皆失敗　失業成災豈無因

香港遭受暴疫夾擊，經濟蕭條，元氣大傷，最新失業率攀升至7.2%的17年來高位，大學生畢業即失業，前景一片黯淡。天之驕子光環不再，原因固然是多方面，但歸根究柢是港府無能，既搞不好教育，又做不好培訓，甚至資源錯配，有工無人做，何況黑暴一役令僱主對年輕人卻步，更令失業問題成為死結。

政務司司長張建宗昨日發表網誌，就青年失業問題侃侃而談。他指15至24歲人士的失業率高達15.6%，人數達35,500人，當中應屆畢業生約佔10,400人。由於剛畢業的「新鮮人」缺乏工作經驗和資歷尚淺，在逆轉的經濟環境中搵工較難，港府已在防疫抗疫基金預留66億元，在兩年內於公營及私營機構創造約3萬個有時限職位，涵蓋不同技能及學歷人士。在已創造的職位中，約一萬個是特別為應屆畢業生和年輕人而設，擺出急青年所急狀。

問題是，這一萬個專為年輕人而設的職位是甚麼工種呢？是否切合畢業生所需？張建宗只表示，截至上月底，已開設約3.1萬個職位，當中超過1.8萬個職位已入職，是甚麼工種固然語焉不詳，但最令人質疑的是，這些新設職位根本沒有針對性，否則大學生不會畢業即失業。更不必說，公私營職位分別在兩年內開設，現時只有一半多點已經入職，證明港府歎慢板的劣根不改，跟失業情況水深火熱恰成強烈對比。

當然，這兩年本港社會反常，尤其是2019年黑暴一役，年輕人頭腦發熱，為反而反，部分人甚至以身試法淪為暴徒上街打砸堵燒，令正常僱主大叫怕怕。坊間有傳聞甚囂塵上，指多間大型企業均下令未來兩三年不會聘請應屆畢業生，可見大學生畢業即失業，某程度上乃係咎由自取。背後深層原因，自是不脫港府長期以來尸位素餐，對教育放任自流，止暴制亂無力，任由獨師荼毒學生，但撇開這些因素不談，就看本港教育發展是否配合產業轉型，已見當中一些結構性問題已成窒礙本港發展的痼疾，港府無能絕對難辭其咎。

這樣說絕非無的放矢。香港產業結構單調，來來去去金融和地產兩味，頂多加上旅遊等服務性行業，一旦遇到突發事件導致經濟逆轉，吸納最多基層勞工的服務性行業應聲倒下，失業情況便一發不可收拾。歷屆政府都說要讓本港經濟轉型，可惜光說不練，一事無成。現屆林鄭政府又提倡發展創新科技，推動再工業化，惟教育配套跟不上，無法為僱主提供專才。以去年科技園舉辦的網上職業博覽為例，多間科技公司合共提供過千個就業職位，收到7萬份申請，最終卻僅聘用200人，業界直指公司需要的人才與大學培訓的人才有落差，以致有工無人做，反映本港教育培訓與產業轉型嚴重脫節，在急功近利主義影響下，大學生不是投身金融地產就是讀醫，發展創新科技真是談何容易。

事實證明，香港回歸24年，蹉跎24年，由發展經濟到搞好教育再到產業轉型，全部不到位，加上黑暴摧毀一代年輕人，在疫情難消、通關無期之下，失業困局想有活水打救，難矣。