神州觀察：村政權軟弱渙散　遭侵蝕黑惡橫行

中國農村基層黨組織成千上萬，但有多少真正掌握在黨的手中，卻是個問題，而且問題還很嚴重。正如當局在為期3年的掃黑除惡專項鬥爭中發現，農村基層黨組織普遍軟弱渙散，極易受到黑惡勢力干擾侵蝕，黑惡橫行更非個別地區的個別現象，強調只有將掃黑除惡和加強基層組織建設結合起來，才是剷除黑惡勢力滋生土壤的治本之策。

日前由全國掃黑辦與官方電視台聯合拍攝的政論專題片指出，各地在3年掃黑除惡專項鬥爭中整頓了超過12萬個軟弱渙散的村黨組織，當中有近2,500個受到黑惡勢力干擾侵蝕。目前全國村級黨組織具體有多少不好說，但12萬的佔比應該不會小，是甚麽原因導致這麼多基層黨組織長期軟弱渙散，輕易遭黑惡勢力侵蝕霸佔，使之淪為一個個名副其實的黑社會組織？

譬如片中提到的安徽劉氏4兄弟涉黑案，他們把持基層政權20多年，利用家族、宗族勢力及一定經濟基礎在當地形成強勢地位，非法採礦，壟斷經營，強佔村民土地，魚肉百姓，令勢力愈發壯大。4兄弟中有人當上村支書，有人開公司辦企業，成為農民企業家，還參與過2008年汶川大地震救援工作，入選「中國好人」，進而躋身政界，成為市政協委員、市人大代表及省人大代表，實行的還是「以黑養商、以商養黑」及「由黑染紅、以紅護黑」的老一套，而這亦是諸多黑惡勢力的慣用伎倆，可謂屢試不爽。

家族、宗族勢力強大，容易形成村霸，這種現象貫穿了中國幾千年封建社會，時至今日仍在不少地方有所展現。雖說如今已是法治社會，但無可否認，在一些相對落後的農村地區，由於公共安全力量及監督機制的缺乏，這種勢力有時的確很猖獗，亦令以暴力手段入侵、控制村兩委變得更易實現。

基層黑惡勢力的發展壯大與保護傘的支持亦不無關係，譬如本案中劉氏兄弟被指設立「公關資金池」拉攏黨政機關領導、一線執法人員等數十名官員。村兩委成員既是村幹部，又在對方公司任職，合夥攫取村裏資源，這樣的村黨組織怎能不渙散？面對黑惡勢力怎能不軟弱？

當局表示，3年來打掉的涉黑惡組織相當於之前10年的總和，全國農村黑惡勢力基本肅清，對軟弱渙散的村黨組織及時進行整頓轉化，贏得群眾的認可支持，使他們的獲得感、幸福感、安全感顯著提升。只是人們擔憂的是，再過幾年，各地黑惡勢力會否捲土重來，畢竟當局此前亦多次開展過類似嚴打的專項運動，但仍一次次死灰復燃，如同形成惡性循環；村兩委班子選舉制度的不健全、不透明，鄉村公權力較弱，監管缺乏、保護傘等問題，都將是對基層組織建設的重重考驗。