功夫茶：冷血庸官續害牛　胡作非為有報應

古人說，見善如不及，見不善如探湯。當見到善行，就惟恐自己做不來，看到不善嘅行為，就如手伸到開水中一樣要彈開！之不過，港產庸官冷血無情，不從善如流，更不聽東方良策、不接納東方獻上至正藍圖，遂使無數動物受到不必要嘅虐待！

嗱，繼西貢牛「531」慘被漁護署套上醜陋追蹤頸圈，令佢無精打采，日日以「牛淚」洗面後，尋日有市民到馬鞍山昂平行山，驚見牛隻「1034」受傷，身上有唔少疑似「彈孔」嘅圓形傷痕，疑曾被人當作活靶。本報關心動物權益，東網記者尋日下午到場視察，並搵到該隻牛牛，但見佢遍體鱗傷，頸上有多個傷口，部分傷口仍在淌血，好多烏蠅喺佢傷口處飛來飛去，真係不忍卒睹，我見猶憐！據了解，牛頸及腿部共有約7個與一元硬幣面積相若嘅傷口，但報警及通知相關單位後，漁護署居然決定不派獸醫到場，僅派員為受傷牛牛做簡單治理！你話佢哋做嘢幾咁求其，憑照片既然未能斷定牛隻受傷原因，於是來個「斷估冇辛苦」，心中無牛，怎會「見善如不及」吖！好彩，有愛護動物組織睇過牛牛嘅傷口，估計患上傳染性皮膚病。

人間有愛，531經本報連日翔實報道，引起全城關注，有義工睇唔過眼，尋日朝早專程搭的士運送7至8大袋青草到531喺西貢嘅棲息地，向佢「送禮」希望佢展歡顏，無奈「緊箍咒」未除，有美食青草卻難以吞嚥，鬱鬱寡歡淚流滿面！有關注組成員直斥頸圈卡住牛牛頸部，令佢即使食完草亦難完全趴下休息，漁護署職員雖有到場視察，但期間僅以手機拍攝，冇接觸531或以手測量頸圈鬆緊度，根本就係做騷都不如！

其實，真正要追究嘅禍首，非漁護署署長梁肇輝莫屬，佢瓣瓣失職，本報嘅拯救動物方案，佢冇一瓣做得妥當，連拆棘線免傷猴子，佢都拆啲留啲，棘線隨地丟，反而有熱心市民自發清走兇器，廢成咁，其下屬唔有樣學樣至奇！講開真係㷫過辣雞，531明明深受「緊箍咒」之苦，庸官就堅持要待研究結束先肯拆除頸圈！本報記者連日目測，民間團體亦一致認為「緊箍咒」令531痛不欲生。阿哥，連隻牛都唔放過，可以推想廢官點對市民？「與民同行」根本係用口放屁！廢官不下台，天下蒼生有難！再講吖，係咪因為我哋東方戳破署方暴行，提出良策，眾皆叫好，港府就偏要作對，拒絕順應民意，視動物生命如草芥？

漁護署早於2004年編製《實驗動物照料與使用守則》，第二章清楚提到「減輕動物所受的該等痛苦較完成實驗項目更重要」。梁肇輝冇瓣掂都算了，但若連「按本子辦事」都做唔到，咁就要即時躝屍趷路啦！本報不過發揮第四權，盡傳媒應有之義，漁護署一眾庸官卻一味胡作非為，有違上天有好生之德，實有報應㗎！