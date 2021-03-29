中美衝突實際是中國全民教育，也給世界帶來真實歷史的教育。

一直以來，對美國、歐洲的歷史罪行，國際媒體和中國的教育及媒體都是將之埋藏，說得好聽的是隱惡揚善，實際卻是受新舊殖民主義的文化奴役，與它們一起對中國與世界人民洗腦，結果是把各國各民族固有優良的文化傳統揚棄，歸附於歐美用謊言製造出來的所謂「普世價值」，把西方建立在奴隸制之上的極少數人的民主、自由、人權，變成枷鎖禁錮世人的認知和思想。

此所以有美國推翻蘇聯體制之後的「歷史終結」的狂歡，與歐美對抗的歷史終結。他們認為再沒有奴隸起義、被壓迫的人民的反抗，他們的神把天國建立在人世間的帝國。在蘇聯東歐的政治廢墟上，他們扶植的國家，便是如十字軍東征建立的耶路撒冷王國，讓歸順美國的美國新舊移民來統治。

當年西歐的日耳曼族後裔的貴族武士修士，與威尼斯的商人一起掠奪東地中海地區的財富，以及「絲綢之路」的深厚貿易利潤。上世紀90年代之後，卻是歐美官商把蘇聯東歐積累幾十年的盈餘，用私有化名目劫掠走，開啟其後美國侵略伊拉克、利比亞，把當地積累的千億美元以上的石油收入儲備搶奪而去。

「普世價值」無論從現實和歷史，都是徹頭徹尾的謊言欺騙，包括對亞洲、伊斯蘭教、共產主義、社會主義，都是愚弄無知者，製造假象，為了背後的陰謀目的。

在中美衝突中，中國幡然徹悟，原來一直被美國欺騙，被它洗腦，忘卻革命的初心。歷史不能用現實主義的權術機謀利益來扭曲，扭曲歷史反過來傷害最大的是在歷史中被迫害、劫掠的中國及其他眾多的被殖民國家與民族。

只有把歷史還原，我們才可以知道國家民族乃至個人站立的基礎，才不會被騙，才不會被愚弄到把國家利益拱手出讓，辜負了我們祖先的積累，以及前輩仁人志士百多年的奮鬥反抗。

把歷史真實擺清楚，一方面揭露歐美國家的歷史罪行，大多屬反人類的罪行，恐怖主義的是歐美國家，不是今天反抗的民眾。另一方面，把它們的底子張揚於全世界，亦即是暴露它們的各種現行陰謀，使世界愛好和平的人群起攻之，抗拒它們繼續魚肉世界的企圖，也教育全世界，人類的命運在於推翻歐美不人道、不公義的體制、權勢，在於每個人民真正地用和平手段，互信互讓地建設可持續和包容的社會。

世界再不可能由這些用神的名義行邪惡的歐美精英所把持，主宰、奴役世界。