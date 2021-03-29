中國外交部日前宣布，在新疆問題上制裁英國9名人員和4個實體，其中包括「埃塞克斯園大律師事務所」。據悉，現任香港終審法院非常任法官的郝廉思，正是該事務所的全職仲裁員。另外，有指香港國際仲裁中心前主席祈文輝也會於5月加入該律師事務所，並申請來港執業。中國的制裁行動肯定會影響這兩位洋人在港工作。

中英兩國最近在一系列問題上制裁與反制裁，頻打外交戰。中央的外交決定涉及到香港的層面，香江府衙必須不折不扣的執行，若有人想用甚麼「司法獨立」做文章，是辦不到的。

事實上，近年中英掀起一系列外交戰，大多是由香港問題而起，由香港反中亂港勢力在美英支持下，發起反修例暴亂，美英借機大肆干預向中國施壓而起。由於英國是《中英聯合聲明》的簽署方，殖民統治香港150多年，「一國兩制」又在香港的司法體系保留了「完整的英式制度」，故英國在干預香港事務時，就經常在司法方面大做文章。香港的司法領域是英國人留下的最為得意、最為堅固的堡壘，內部充斥他們的力量。

不久之前，英國外交部和司法機構對英國最高法院院長兼香港終審法院非常任法官韋彥德「留任」一事，就大放厥詞，公然干預；而韋彥德本人也含沙射影的攻訐「香港司法獨立被破壞」、「法庭行為可能違反法治」，表示如果「不能基於良知做下去」，他就「不會留任」。英國司法界和香港司法界的洋法官們，就是如此巧妙的配合英國政府對香港和中國的攻訐、制裁。

外交無小事，小事之中往往見到外交大博弈。今次北京出手制裁「埃塞克斯園大律師事務所」，當是精挑細選的，是要警告英國司法界不要助紂為虐。同時，北京的反制裁也有助於推動香港司法改革，有助於司法本地化，有助於清除殖民主義遺毒對香港司法的影響。

自《港區國安法》公布後，香港司法必須改革的呼聲很高，然而有人「頂牛」，態度消極，春風不度玉門關，非常明顯！