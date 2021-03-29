過去人們常說，中國人愛國只有三分鐘熱度，一哄而起，一哄而散。這次新疆棉花風波鬧得沸沸揚揚，抵制某些外國品牌的運動轟轟烈烈，會不會又是三分鐘熱度？不妨拭目以待。孫中山說：「做人最大的事情是甚麼呢？就是要知道怎樣愛國。」有些人口頭上愛國，骨子裏崇洋媚外，這種民族劣根性不改，中國人永遠被欺負。

為何外國服裝品牌可以「一邊吃中國飯、一邊砸中國鍋」？說穿了就是因為中國人崇洋媚外。中國既是世界第一製造大國，也是第一貿易大國，更已連續幾十年成為第一服裝出口大國，但偏偏有許多人盲目追求洋品牌，到國外旅遊主要不是為了觀光，而是為了「爆買」。過去中國產品質量令人不放心，中國人選擇外國貨情有可原，而現在中國產品質量已普遍提高，部分甚至勝過外國貨，可謂價廉物美，卻依然有不少人捨近求遠。尤其是有些人一邊力挺中興和華為，一邊使用蘋果手機，寧非咄咄怪事？

近代以來，中國備受西方列強欺負和宰割，淪為愚昧落後的象徵，導致國人嚴重缺乏民族自信，認為外國東西都是好的，外國產品都是優良的，甚至外國月亮也是比較圓的。雖然這些年隨着國家整體實力逐漸提升，當局不斷強調道路自信、文化自信，但還是改變不了部分中國人根深柢固的崇洋觀念。難怪外國人嘲笑中國人愛國只有三分鐘熱度，每當發生外國品牌辱華事件，許多中國人都會拍案而起，抵制一番，但一陣子就過去了，外國品牌依然大行其道。

其實，中國作為全球最大消費市場，如果大部分人都支持國貨，外國品牌根本無法競爭，他們失去市場支撐，辱華成本和收益失衡，也就不會頻頻出現「一邊吃中國飯、一邊砸中國鍋」的怪事。當然，前提是中國品牌必須注重創新，確保質量，讓消費者買得放心，用得安心，否則一切都是空談。