本港上周六雖然新增6宗新型肺炎確診，但全部是輸入個案，是自去年11月中以來，相隔4個月首次本地零確診。港大專家袁國勇表示，確診將有可能「清零」，未來14至28天是觀察時期。大前提是政府要維持現時入境防控措施，亦要小心研究放寬社交距離措施，以免復活節長假期後反彈。

政府以往多次錯過清零機會，包括粵港澳健康碼以及新加坡旅遊氣泡都是臨門一腳失諸交臂，致令通關無期，與澳門比較相形見絀，人家與內地恢復通關多時，近日更錄得單日逾32,000入境人次，而香港同日只得120人入境，與面積人口成反比。不通關，經濟脈絡便打不通，旅遊業已經率先犧牲陣亡了，航空業半死不活，一個院線的沒落，反映香港的不景氣，長此下去，以前號稱動感之都，很快便會成為死城。這個責任無論如何都要算在政府頭上。

最近例子便是健身室逾百人感染，出了事才要使用者戴口罩，如果當初放寬措施時能多一點周詳考慮，便不會出事。近兩波疫情都是懷疑因為檢疫豁免形成漏網之魚，把病毒帶入社區。

專家呼籲市民在即將來臨的復活節長假期，要繼續做足抗疫措施，盡量不要除下口罩。但無論市民如何做好自己，外來帶病毒者源源不絕，若不是在機場攔截了，後果不堪設想。是否應質詢相關國家地區，為何可以放行染病毒者上機，隨時搞到一鑊熟？若經常發生，是否要對這些國家來客收緊入境措施？各地都在推行疫苗護照，香港斷不能落後於人，無奈打疫苗安排失當，缺乏誘因，復必泰煞停，更令打了一針者非常徬徨。

各界催促政府趁疫情回落，把握黃金機會，堵塞漏洞，要把確診數字清零，從而盡快爭取早日通關，蘇州過後沒有艇搭，今次錯過了，都不知要等到何時。