3月27及28日本地新冠肺炎零確診，確診者都是來自其他地方，而且都是單位數字。這是好消息，但不是事情的結果，因為要「清零」，需14至21日都無本地確診者，才可以較肯定本地再沒有隱藏帶病毒者，才是真正斷鏈，正式踏入清零的狀況。

其實去年10月底，本地每日新增個案維持在一至兩宗，是一次極好的機會清零，但11月初本地確診個案回升，後來更爆發歌舞群組，確診數目飆升，政府推出地方強制檢測，卻未有將密切接觸者送檢，之後出現高危地方，例如地盤、劏房，疫情大幅反彈。農曆新年後，政府放寬禁聚令，只倚賴一些行業復業後，從業員每兩周一檢，而這個做法卻又是滯後措施，效果成疑。清零失敗，不知政府有否就去年確診個案作出認真檢討，從而改善現時的防疫措施，令疫情可以控制得更好，市民可以早日回復正常生活。

筆者只從媒體報道，評估去年確診清零失敗的原因。首先，政府和市民都不嚴肅、認真和用最嚴厲的態度面對疫情，特首林鄭月娥開口埋口說「抗疫百日漸見曙光」（曙光呢？）、「張弛有道」（道在哪？）、「滴水不漏」（周圍漏水呢！），政府卻一直讓一些外來者豁免檢測。而市民則搞私人歌舞活動，多人聚集，不戴口罩，更高聲說話，不把疫情放在眼裏。

其次是農曆新年前後，政府推出強制檢測措施，疫情在劏房區出現，政府就針對環境差的住宅點強制檢測。在預防角度，本是無可厚非，可惜追蹤到確診個案極少，令居民覺得是「擾民」。政府不聚焦追蹤確診者的密切接觸者，而是強制檢測，是造成有走漏的極大可能。

最後，政府抗疫措施無效，清零不可能，本來可倚賴疫苗作為最後而肯定的抗疫防線。可惜當科興和復必泰疫苗進行接種後，卻傳出有不少副作用，而且無日無之。本來科興疫苗不宜為60歲以上長者接種，政府卻鼓勵和優先予長者接種，出事的就大部分在這群組，實在令人莫名其妙。不少長者出現副作用，自然打擊市民安排接種疫苗，如早前般「爭排隊」、「打崩頭」的熱忱。而復必泰包裝失誤，專家提醒不要接種兩種不同疫苗，更是雪上加霜。這些行政失誤造成的結果，只會令市民對疫情清零不予期望，對政府的信心，已經不知失去幾多次！

要年尾香港可以清零，成為免疫城市，讓一切回復疫情前，香港必須：一、抗疫嚴謹不鬆懈；二、七成市民接種疫苗。此事需要政府醒目、市民有決心才可。特區政府準備好未？市民OK嗎？