香港問題天天都多，歸根究柢是殖民地遺風陰魂不散，導致漢奸走狗有恃無恐，外部勢力如入無人之境。最近西方國家又就所謂的新疆人權問題大做文章，與中方互相制裁，而英國亦有9名人員及4個實體遭中國外交部列入制裁名單，當中赫然包括現時終審法院非常任法官郝廉思全職擔任仲裁員的埃塞克斯園大律師事務所。

這一邊廂，該事務所是遭中國制裁的實體之一；另一邊廂，該實體的僱員與香港司法界不僅關係密切，甚至操控刑事案件的生殺大權，繼續任用郝廉思為終院非常任法官，肯定與中央事權相違背，構成嚴重利益衝突。香港是中國一個特區，國家層面事務，特區政府無權置喙，只能跟從，何況是特區政府內一個小小衙門？大律師公會默不作聲不奇怪，奇怪的是司法機構至今置若罔聞，連傳媒查詢都未有回覆。

當然，心水清的市民都知道，本港司法界黃官當道，刀把子一直掌握在外部勢力代理人手裏，對法官任命權死攬不放，事事對中央明頂暗抗，儼然獨立王國。郝廉思會否賴死，司法機構會否聽之任之，港府是否裝聾作啞，全世界都在看着。

其實，全世界所有主權完整的國家，都不會像中國的香港那樣畸形，藉着一國兩制大搞另一套，在中國的地方行外國的法律，用外國人擔任法官，還視之為一國兩制的最高體現。試想想，英國、美國會容許中國籍的法官主持他們的法庭嗎？答案顯而易見。

正所謂，非我族類，其心必異。這些外籍法官只會維護自己祖國的利益，不可能維護中國的利益。既然北京已將這些實體列入制裁名單，港府好應該當機立斷清理門戶，將外籍法官掃地出門，奪回司法刀把子。香港早已不是英國的殖民地，外籍法官早已不合時宜，何不接納東方報業集團建議，培訓熟悉法律的退休紀律部隊高層出任裁判官，由下而上逐步正本清源？