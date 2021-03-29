有機構調查全球各地人士的智力水平，結果是香港與新加坡並列第一。我不敢懷疑這類科學研究的可信性，香港人的IQ，在數據上理應是高的，不過用在判斷社會問題時卻經常失靈，因而自製了許多煩惱。究其原因，是香港人容易將事情的因果關係胡亂搭配。

譬如香港回歸之後，經濟增速不如英國殖民地時期。這是結果，但追究原因，卻不一定應歸功於英國人的管治手法高明，否則的話，又怎解釋今日的大不列顛，快要淪為三流國家呢？

過去，香港的樓價高昂，樓宇炒家也十分活躍，但兩者是否有因果關係？樓價高，一定是因為被炒家炒貴了嗎？事實證明，第3位特首任內全力打擊炒家，炒家近乎絕迹，樓價反倒升了五成，升幅是歷任特首之冠。

香港住房難，年輕人對社會也十分不滿，但不滿的主因就是在房屋問題嗎？過去很多評論者以為是。到了2019年，年輕人主導了一場反政府運動，聲勢震動全球，偏偏在整個過程中，卻沒有一句口號是抱怨置業問題的。

反修例風波期間，香港出現了多宗死因不明事件，而警方也在嚴厲打擊示威者，很多市民便胡亂猜想，將所有離奇死亡個案都歸咎到執法者頭上，說是被警察所殺，一度使得民怨沸騰，到頭來，皆證實並無其事。

近日，香港人又犯了同一毛病，政府開始替市民接種新冠肺炎疫苗，同時本地每日平均有100多宗自然死亡個案。很多人便不問情由，但凡打過疫苗之後死亡的例子，就懷疑與疫苗有關，弄得人心惶惶。我告訴你，美國至今已經有過億人打了新冠肺炎疫苗，接種之後自然死亡者，每天不知凡幾，但當地人不會像香港人般頭腦簡單，亂搭因果關係，否則美國的疫苗接種計劃，恐怕老早就得散架了。