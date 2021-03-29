本報尊重生命，包括動物權益，連日揭發多宗涉及虐待動物事件，像西貢牛「531」慘被漁護署套上追蹤頸圈，連日來被勒頸至痛苦流淚。漁護署對本報建議熟視無睹，拒為牛牛鬆綁，期間僅派員視察，以手機拍攝牛隻，猶如做騷，死撐牛牛無不適表現，聲稱會盡快完成數據收集才會拆除追蹤頸圈，之不過又冇確實日期！

此外，又有元朗牛被爬山繩纏頸至發炎潰爛；猴子被帶刺圍欄弄傷，有些更皮開肉綻，經本報報道及獻上改良方案，建議用透明膠板代替木製圍欄，並在上方加裝膠製斜台，設計一流，可惜庸官做啲唔做啲，只拆除部分棘線換上普通鐵線，仍有大批猴子在棘線上行走，而且剪走棘線後棄置地上，反而有熱心市民恐傷及猴子自動清走兇器，漁護署啲庸官成日坐定定喺度，懶成咁，唔怕坐到生痔瘡咩？

講開真係好勞氣，率領漁護署嘅阿頭梁肇輝，處理海岸垃圾同樣求求其其。早前審計報告批評漁護署喺海岸公園、海岸保護區、郊野公園等地負責收集海岸垃圾工作不力，報告指喺2019至2020年間，漁護署人員喺東平洲、海下灣和印洲塘海岸公園視察清理海岸垃圾，其中18次實地視察現場找不到承辦商員工，或發現承辦商員工已提早離開，但漁護署並無採取跟進行動，亦無記錄有關替補工作日期嘅資料等。梁肇輝回覆時承認現時沒有懲罰措施應對承辦商缺勤情況，只會扣除相關費用，日後會考慮增加罰則，承辦商嘅表現亦會影響日後投標云云。

看官，知道香港日益沉淪嘅原因嗎？知道香港不見「速度」只見「折墮」嘅原因嗎？道理一字咁淺，就係養咗一班怠政庸官！呢位漁護署署長尸位素餐，瓣瓣失職！「魚失水則死，人失忠則凶」，冇一瓣工作盡忠職守，如果講「懲罰措施」，第一時間要豉椒炒魷啦！根本廢到不能留，公帑難道只用來養懶蟲？